Amazon Prime Day 2020 torna il 13 e 14 ottobre

Il 13 e 14 ottobre torna anche in Italia l'Amazon Prime Day 2020, due giorni di offerte in tutte le categorie dedicate agli utenti Amazon Prime dove potremo sbizzarrirci acquistando film, musica, serie tv, action figures, memorabilia e molto molto altro.

L'Amazon Prime Day 2020 inizierà in Italia alle 00:01 di martedì 13 ottobre e durerà fino alle 23:59 di mercoledì 14 ottobre. Inoltre, a partire da oggi 28 settembre e fino al 12 ottobre, tutti i clienti Amazon Prime che effettueranno degli acquisti di prodotti di piccole e medie imprese del valore di almeno 10€ riceveranno un buono del valore di 10€ da spendere durante il Prime Day. L'iniziativa è volta a sostenere le piccole e medie imprese danneggiate dall'emergenza sanitaria.

Potrete dunque sbizzarrirvi consultando le centinaia e centinaia di prodotti a disposizione sul catalogo di Amazon proposti in offerta aiutando le imprese in difficoltà. Tom's Hardware riporta la dichiarazione di Mariangela Marseglia, VP e Country Manager di Amazon.it e Amazon.es a riguardo:

"Quest'anno Prime Day è l'opportunità perfetta per i clienti Amazon Prime di acquistare tutto ciò che desiderano, in totale comodità da casa propria e, perché no, anche di anticipare gli acquisti di Natale, così da avere ancora più tempo da trascorrere con la propria famiglia e i propri cari durante le festività e il periodo che le precede. Nel corso di questo anno senza precedenti, ci impegniamo a rendere questo Prime Day il migliore di sempre per le piccole e medie imprese e siamo entusiasti che i clienti Amazon Prime di tutto il mondo scoprano nuovi modi per supportare gli imprenditori locali e risparmiare su tutto ciò di cui hanno bisogno e che amano."