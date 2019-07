Amazon Prime Day 2019: le migliori offerte sui videogiochi PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC

Oggi è il giorno dell'Amazon Prime Day 2019 e in questa occasione Amazon.it è pronta per regalare ai suoi clienti migliaia di offerte esclusive! Ecco alcune tra le tantissime offerte attive riguardo i videogiochi più amati dagi appassionati: tantissime occasioni per portarsi a casa Kingdom Hearts 3, Red Dead Redemtpion in diverse edizioni speciali, diverse steelbook, picchiaduro come Mortal Kombat 11 o Dead Or Alive 6 e molto altro ancora per tutti i clienti Amazon Prime. Se non siete già iscritti potete farlo ora, i primi 30 giorni sono gratuiti!

I trailer dei videogiochi come opere d'arte: 15 video indimenticabili

Assassin's Creed: il primo promo poster

La locandina di Mortal Kombat

Negli anni c'è stato un progressivo aumento dei budget nei film grazie anche alla massiccia presenza della CGI, per un avvicinamento reciproco tra i due settori, con alcuni film che sempre più spesso tendono a fare proprie le caratteristiche dei videogames, e con alcuni videogiochi (spesso proprio i più importanti in termini di investimenti) che sembrano puntare su tecniche e in particolare su scelte di regia che ricordano l'esperienza filmica. Amazon mette in offerta alcuni dei titoli più ricercati dai fan, dall'acclamato Red Dead Redemption, a Assassin's Creed, all'immortale Mortal Kombat 11, passando per il revival di Crash Bandicoot.