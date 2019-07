Amazon Prime Day 2019: le offerte sui capolavori Disney e Pixar in DVD e Blu-Ray

L' Amazon Prime Day 2019 prende finalmente il via e per questa occasione Amazon.it ha annunciato migliaia di offerte esclusive! Ecco alcune tra le tantissime promozioni attive riguardo le pellicole Disney e Pixar più amate, dal nuovo Mary Poppins a Ralph Spaccatutto 2, passando per grandi classici come Il Libro della Giungla, oltre a molti altri per tutti i clienti Amazon Prime. Se non siete già iscritti potete farlo ora, i primi 30 giorni sono gratuiti!

Da Inside Out a Coco: cosa ci ha insegnato la Pixar sulla vita, la morte e l'importanza di ricordare

Moana: la principessa Moana in un'immagine del film

Locandina di Ralph spacca Internet: Ralph Spaccatutto 2

Chi se l'aspettava che la celebre tata di casa Banks sarebbe tornata? Eppure, a ben 54 anni dalla prima uscita, riecco spuntare l'iconico personaggio del classico targato Disney nel sequel Il ritorno di Mary Poppins, che dopo gli ottimi riscontri al botteghino adesso è arrivato anche in homevideo: grazie agli sconti dell'Amazon Prime Day la pellicola con Emily Blunt è alla portata di tutti, anche in edizione limitata!