Amazon Prime Day 2019: le migliori offerte su cofanetti film e serie TV!

L' Amazon Prime Day 2019 prende finalmente il via e per questa occasione Amazon.it ha annunciato migliaia di offerte esclusive! Ecco alcune tra le tantissime promozioni attive riguardo i cofanetti più attesi, tra film e serie tv: spazio a Stanley Kubrick, Lo Hobbit, la saga di Jurassic Park e quella di Mission Impossible, oltre a molti altri per tutti i clienti Amazon Prime. Se non siete già iscritti potete farlo ora, i primi 30 giorni sono gratuiti!

Uno dei personaggi più "scontati" è proprio Sylvester Stallone, che è amatissimo dal pubblico di tutto il mondo, ma allo stesso tempo è molto punzecchiato dalla critica. Vanta una discreta collezione di Razzie, le famigerate pernacchie d'oro, che vengono consegnate, come da tradizione, il giorno prima degli Oscar per le peggiori performance dell'anno. Con i Razzies è riuscito a segnare diversi record. Ancora oggi ne è campione assoluto con 32 candidature e 10 vittorie, in più vanta il primato della più lunga serie ininterrotta di nomination: dal 1985 al 1997 non ha saltato un anno. Non perdete l'edizione speciale della saga di Rocky, con tanto di shorts da collezione!