Amazon Prime Day 2019: in offerta i migliori film dell'anno!

Amazon ha lasciato grande spazio alle offerte per Spider-Man: Un nuovo universo, il vincitore degli Oscar 2019 per il miglior film d'animazione, grazie al team produttivo composto da Bob Persichetti, Peter Ramsey, Rodney Rothman, Phil Lord e Chris Miller. Nell'accettare il premio, Phil Lord ha sottolineato l'importanza che la rappresentazione del film ha avuto per molti spettatori: "Quando sentiamo che il figlio di qualcuno, vedendo il film, si rivolge verso i genitori dicendo 'Mi somiglia' o 'Parlano spagnolo come noi', per noi questa è la vera vittoria." Il film ha conquistato l'Academy per l'animazione coronando un cammino che ha permesso al film di conquistare i premi Annies, i Golden Globes, o BAFTA e i Producers Guild Awards. Altra vittoria per Marvel che esce trionfatrice da una annata intera di riconoscimenti.