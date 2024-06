Amazon Music Unlimited: 5 mesi gratis grazie a una promozione da non perdere!

Ottime notizie per gli amanti della musica, dato che è attualmente possibile accedere a cinque mesi di utilizzo gratuito di Amazon Music Unlimited, per tutti coloro che sono iscritti ad Amazon Prime. Da Amazon Italia arriva un'occasione praticamente da non perdere per gli utenti Prime, mentre per gli altri i mesi gratuiti sono 3. È tutto riportato e disponibile nella pagina dedicata alla promozione in questione, attraverso la quale potete farvi un'idea più chiara con dettagli e spiegazioni.

Come riportato nella sezione "Termini e condizioni dell'offerta", stiamo parlando di una promozione fruibile dalle 17:00 del 25.06.2024 alle 17:00 del 18.07.2024, ed è riservata a tutti coloro che ,durante il Periodo dell'Offerta promozionale, si iscrivono per la prima volta ad Amazon Music Unlimited, escludendo le persone che hanno già fruito del periodo d'uso gratuito di 30 giorni. Vi ricordiamo, inoltre, che al termine dei 5 mesi gratuiti l'abbonamento in questione si rinnova in automatico a 10,99€ al mese, con la possibilità di cancellarsi quando lo si vuole e ritiene più opportuno.

Sulla pagina dedicata alla promozione, viene riportato che i 5 mesi gratuiti danno accesso, agli abbonati ad Amazon Music Unlimited, a tutta una serie di possibilità: potrete scegliere e riprodurre i vostri brani del cuore senza incorrere in pubblicità, e la stessa identica cosa vale anche per i podcast più popolari. Inoltre avrete la possibilità di ascoltare la musica e tutto il resto anche quando offline con gli skip illimitati.

Vi ricordiamo, nuovamente, che prima di fare la vostra scelta potete trovare tutti i dettagli dedicati a questa offerta promozionale di Amazon Music Unlimited sulla pagina dedicata, così da costruirvi un'idea chiara. Non lasciatevi scappare questa possibilità durante il periodo lei dedicato. Tutto il meglio di Amazon Music a portata di click.