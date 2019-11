Amazon Black Friday 2019, inizio delle offerte online e prime anticipazioni!

Amazon sta preparando il Black Friday 2019, ed ecco spuntare i primi dettagli sulle offerte della nuova edizione, che darà il via ufficioso alla stagione natalizia. La settimana del Black Friday comincerà il 22 novembre e continuerà fino a venerdì 29 novembre, per poi proseguire tutto il weekend successivo fino al Cyber Monday.

Il Black Friday 2019 è la prima occasione per lo shopping natalizio, grazie al negozio delle offerte di Amazon, permettendo di trovare prodotti a prezzi bassi adatti a ogni momento delle feste: dalle riunioni familiari, ai regali per amici, ai prodotti per il cenone, incluse migliaia di offerte disponibili nelle categorie Elettronica, Abbigliamento, Prodotti per la Casa e la Cucina, Giocattoli e molte altre categorie con sconti tra il 15% e il 40%.

Ad esempio tra le offerte in vetrina disponibili già ora, avremo fino al 30% di sconto su diversi modelli di smartphone Huawei, -29% sul nuovo mezzo del momento, il monopattino Ninebot by Segway ES2, il 25% su Blink XT2 Cameras. In arrivo anche alcuni sconti sui dispositivi Amazon Echo, se avete bisogno di una Fire TV Stick grazie allo smart speaker con la voce di Alexa. Durante la settimana del Black Friday, i clienti Amazon potranno godere anche di Offerte Lampo della durata massima di 6 ore e di Offerte del Giorno che riguarderanno prodotti molto popolari che potranno durare fino a 24 ore.

Anche quest'anno il Black Friday rappresenta un'opportunità per le migliaia di piccole e medie imprese e artigiani che ogni giorno vendono i loro prodotti su Amazon.it: sono infatti oltre il 65% le offerte provenienti da piccole medie aziende e proprietari di brand ai clienti di Amazon, e includono prodotti dei negozi Handmade e Made in Italy di Amazon.

I clienti Amazon Prime di Amazon.it (qui è possibile usufruire del primo mese gratuito, senza obbligo di rinnovo) avranno inoltre la possibilità di ricevere ancora più rapidamente gli acquisti del Black Friday 2019 effettuati tramite l'app Prime Now o sul sito primenow.amazon.it.

E il lunedì successivo al Black Friday è tempo di Cyber Monday 2019: Amazon.it metterà a disposizione dei clienti migliaia di nuove offerte durante il weekend e il Cyber Monday, in particolare prodotti di elettronica e tecnologia, giocattoli, articoli per la casa e la cucina e utensili, all'indirizzo www.amazon.it/cybermonday.