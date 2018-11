Amazon Black Friday 2018, le migliori offerte su serie TV e cofanetti

Il Black Friday 2018 del 23 novembre è finalmente arrivato e Amazon.it ha lanciato online una quantità incredibile di offerte! Qui vi parliamo degli affari da non perdere per quanto riguarda Serie TV e cofanetti, che ogni anno sono tra gli articoli che vanno più a ruba sull'enorme portale di shopping. Come sempre vi consigliamo di farvi un giro sul sito per ulteriori ribassi!

Le Offerte del Giorno di oggi riguardano alcuni tra i titoli più amati dai fan: Sex and the City, The Big Bang Theory e The Walking Dead:

The Big Bang Theory - Stagioni 1-10 (31 DVD)

Sex and The City - La Serie Completa (17 DVD)

The Vampire Diaries - Stagioni 1-8 (38 DVD)

The Walking Dead - Stagioni 1-8 (35 DVD)

The Walking Dead - Stagioni 1-8 (34 Blu Ray)

Ritorno al Futuro Trilogia: Limited Collector's Edition (4 Blu Ray)

In più, da non perdere per gli appassionati di serialità televisiva, è la grande offerta su 100 Serie Tv in Pillole, il vero e proprio manuale per i malati di serie tv, scritto a sei mani dalle firme di Movieplayer che mette insieme le migliori 100 serie televisive degli ultimi trent'anni, dai classiconi immortali ai successi più recenti e particolari. Sul portale Multiplayer.com troverete un'occasione incredibile, il libro al 25% di sconto sul prezzo di copertina con spese di spedizione gratuite! Ovviamente il manuale è presente anche su Amazon.it e non può mancare nelle case di un vero fan del binge-watching.