Amazon Black Friday 2018, i migliori film in offerta in DVD e Blu-ray

Il Black Friday 2018 è finalmente arrivato e Amazon.it ha lanciato online una quantità incredibile di offerte! Qui vi parliamo delle occasioni da non farsi scappare per quanto riguarda DVD e Blu-Ray di amatissimi film, che vanno sempre più a ruba. Come sempre vi consigliamo di farvi un giro sul sito per ulteriori ribassi!

Le Offerte del Giorno di oggi riguardano alcuni tra i titoli più amati dai fan, dalla collezione di Deadpool e Deadpool 2, a Jurassic World - Il regno distrutto, all'edizione speciale de Il grande Lebowski:

IT - Stephen King's VHS Vintage Pack - Limited Edition (Blu-Ray)

Blade Runner Final Cut VHS Vintage Pack, Edizione Limitata, Blu-Ray

Mission: Impossible - Fallout (2 Blu Ray)

Il Grande Lebowski: Collector's Edition (4K Ultra HD + Blu-Ray) (2 Blu Ray)

Jurassic World: Il Regno Distrutto (Steelbook) ( Blu Ray)

Deadpool 1 & 2 (Blu-Ray) (3 Blu Ray)

Mars Attack! VHS Vintage Pack, Edizione Limitata, Blu-Ray

Willy Wonka e la Fabbrica di Cioccolato VHS Vintage Pack, Edizione Limitata, Blu Ray