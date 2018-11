Amazon Black Friday 2018, ecco come ottenere dei buoni sconto

Il 23 novembre scatterà su Amazon.it l'ora dell' Amazon Black Friday 2018 ed è caccia sul web a ogni tipo di agevolazione per rendere il risparmio ancora più importante, nella giornata in cui si fanno più acquisti online in tutto il mondo. Andiamo a scoprire insieme come possiamo ottenere diversi buoni sconto in modo facile e conveniente.

Il primo buono riguarda una promozione che tornerà sicuramente utile a tutti gli utenti di Amazon, dal nome Compra un buono regalo da 30€ per la prima volta e ottieni un buono sconto da 6€. La promozione è attiva fino al 2 dicembre 2018 e il codice sconto sarà utilizzabile fino al 17 gennaio 2019. Uniche regole? Dev'essere il primo Buono Regalo acquistato dall'account da cui parte il pagamento, occorre avere un account attivo da almeno 12 mesi e aver effettuato almeno un ordine nell'ultimo anno, il buono sarà utilizzabile su tutto tranne contenuti digitali, libri, Kindle e tablet Fire, altri buoni regalo, articoli del Warehouse Deals Amazon e prodotti provenienti dal Marketplace.

Un altro sconto importante è partito il 12 novembre e scadrà tra poco: infatti per chi acquisterà una selezione di libri - minimo 20 euro - ci sarà anche un buono sconto del valore di 7 euro: il codice sconto sarà inviato all'acquirente non appena l'ordine sarà spedito. Avrete tempo fino all'11 gennaio 2019 per spendere questo ulteriore buono, non utilizzabile per libri, eBook e Kindle store, applicazioni, MP3 e altri prodotti digitali.

Infine Amazon ripropone l'iniziativa Ricarica in Cassa, che si sposa bene con l'imminente Black Friday o l'atteso Cyber Monday: chi effettua una prima ricarica al proprio account da almeno 30 euro, riceve in omaggio un buono da 10 euro. Per effettuare la ricarica basta recarsi con il proprio codice a barre in un punto vendita aderente al circuito Lottomatica Lis Carica o Sisal Pay. Avete tempo per ottenere questo sconto fino al 31 gennaio 2019!