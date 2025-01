Amanda Seyfried è una regista teatrale nel trailer di Seven Veils, diretto da Atom Egoyan

Il film Seven Veils con star Amanda Seyfried, di cui è stato condiviso il trailer, ha ora una data di uscita nelle sale americane.

Amanda Seyfried è la protagonista del film Seven Veils, diretto da Atom Egoyan, di cui è stato condiviso il trailer, svelandone inoltre la data di uscita.

XYZ Films e Variance distribuiranno il film nelle sale americane a partire dal 7 marzo.

Cosa racconterà Seven Veils

In Seven Veils l'attrice Amanda Seyfried ha la parte di Jeanine, una regista che lavora a teatro e ritorna nel mondo dell'opera dopo essere rimasta lontana vari anni. La giovane si deve occupare della messa in scena dell'opera più famosa del suo mentore, ma viene tormentata da ricordi oscuri e disturbanti legati al suo passato. Jeanine permette al suo trauma di influenzare il suo presente e la sua vita privata e professionale inizia a scivolare nel caos.

Ecco il trailer in cui si possono scoprire l'atmosfera e i primi dettagli della trama del film, che aveva debuttato nel 2023 al Festival di Toronto, venendo proiettato anche alla Berlinale.

Come è nata l'idea del film

Il film è stato girato durante le rappresentazioni dell'acclamata produzione di Salome diretta da Atom Egoyan, che ha scritto la sceneggiatura del film mentre era impegnato a teatro, esplorando il significato dell'opera nella cultura contemporanea.

Nel cast del film ci sono anche Rebecca Liddiard, Douglas Smith, Mark O'Brien, Vinessa Antoine, Ambur Braid e Michael Kupfer-Radecky.

La realizzazione del lungometraggio è stata realizzata grazie alla collaborazione con la Canadian Opera Company con cui il regista ha collaborato proprio per mettere in scena l'opera Salome a teatro.

Amanda Seyfried, attualmente, è impegnata sul set nelle riprese del film The Housemaid, tratto dall'omonimo romanzo, insieme a Sydney Sweeney, Brandon Sklenar e Michele Morrone. Alla regia c'è Paul Feig, impegnato anche come sceneggiatore.