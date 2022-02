Amanda Bynes ha chiesto al tribunale di porre fine alla tutela legale a cui è sottoposta

Amanda Bynes, un po' come successo a Britney Spears, sta cercando di porre fine alla tutela legale a cui è sottoposta dal 2013.

La madre dell'ex attrice, Lynn Organ, ha infatti ottenuto il controllo della figlia dopo che aveva appiccato un incendio lungo un'autostrada ed era stata ricoverata rimanendo sotto osservazione psichiatrica.

Secondo quanto confermato da Variety, Amanda Bynes il 23 febbraio ha chiesto ufficialmente di porre fine alla tutela legale presentando i documenti che dimostrerebbero la sua stabilità mentale e chiarirebbero la sua situazione psicofisica.

L'udienza relativa al caso è stata fissata per il 22 marzo a Oxnard, in California.

L'avvocato David A. Esquibias ha dichiarato a People: "Amanda vuole porre fine alla tutela legale. Crede che la sua condizione sia migliorata e la protezione da parte del tribunale non sia più necessaria".

Nel 2021 l'avvocato, in occasione del trentacinquesimo compleanno dell'ex star di film come Easy A e What a Girl Wants, aveva dichiarato che Bynes era in una situazione molto positiva della sua vita sosteendo: "Vive vicino alla spiaggia, frequenta la scuola e apprezza le lezioni di meditazione e Soul Cycle".