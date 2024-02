Amadeus e Fiorello ospiti a Che tempo che fa, domenica 4 febbraio sul Nove

Amadeus e Fiorello saranno ospiti di Fabio Fazio a Che tempo che fa, sul Nove, domenica 4 febbraio, a due giorni dall'inizio di Sanremo 2024. È quanto si apprende dall'account X (ex Twitter) della trasmissione. E la domanda che sorge spontanea è: ma non era stato modificato in corsa il regolamento della kermesse per impedire al conduttore ligure di strappare interviste esclusive alla RAI?

Amadeus e Fiorello da Fabio Fazio

Il conduttore e direttore artistico di Sanremo 2024 e la sua immancabile spalla, Fiorello, saranno dunque ospiti nel salotto di Fabio Fazio sul Nove prima che la "settimana santa" della TV cominci. E questo rende ancora più chiaro quanto la RAI non possa ancora una volta ignorare il successo che la squadra di Che tempo che fa si è portata dietro traslocando sul Nove.

Alla luce di tutto fa ancora più sorridere quella postilla inserita nel nuovo regoalmento di Sanremo, che vieta a chi vincerà di andare ospite in trasmissioni non Rai fino a martedì 13 febbraio. Un modo per evitare quanto accaduto a novembre con Djokovic, che, fresco fresco di vittoria alle ATP Finals di Torino, aveva potuto concedere la prima intervista esclusiva da vincitore a Che tempo che fa anzichè a Rai 1, che aveva trasmesso la finale.

Sanremo, però, è di tutti e non è un mistero, d'altronde, il rapporto di stima e affetto che lega Fabio Fazio tanto ad Amadeus quanto a Fiorello. Che non perde occasione, nel suo show mattutino Viva Rai2!, per prendere in giro tanto la decisione del conduttore ligure di passare al gruppo Warner Bros. Discovery, dopo 40 anni con il servizio pubblico, quanto la miopia della RAI nel non averlo trattenuto sulle proprie reti.