Altri 365 giorni: le differenze dal film al libro

Altri 365 Giorni, il film ora su Netflix e liberamente ispirato all'ultimo capitolo della serie di romanzi erotici scritti da Blanka Lipińska, presenta differenze sostanziali con il testo da cui è tratto. Già avevamo notato un cambiamenti rilevanti nel secondo film, 365 Giorni: Adesso, specialmente con il personaggio di Nacho, e ora, come i fan dell'autrice già sanno, scopriamo che il finale del terzo lungometraggio non corrisponde a quello del romanzo a cui è ispirato.

Attenzione: la news contiene spoiler sui romanzi e i film.

Le differenze tra i film e i romanzi sono molte, a partire dalla gravidanza di Laura che trasforma per sempre la relazione fra i due protagonisti. Nei libri dell'autrice polacca, la donna è incinta al termine del secondo capitolo, quando la ex di Massimo, Anna, le spara. Sullo schermo di Altri 365 giorni invece è già in dolce attesa quando viene coinvolta nell'incidente d'auto mostrato sul finire del primo film. Ciò non ha apportato grossi cambiamenti per quanto riguarda il risultato: in entrambi i casi Laura perde il bambino a causa di un evento traumatico.

Nella versione cartacea, il dolore fa sì che la donna diventi un'alcolizzata e Massimo un tossicodipendente, e da qui il loro rapporto risulta sempre più difficoltoso. A tal proposito, Digital Spy ricorda che nel romanzo non solo l'atmosfera è di gran lunga più cupa rispetto a quella della trilogia cinematografica, ma Laura sopravvive alle ferite solo dopo che Nacho riesce a farle avere un cuore per il trapianto.

Nacho (Simone Susinna) ha un ruolo importante nella storia perché, diversamente dalla pellicola, Laura ne è completamente ossessionata, tanto da lasciare tutto e vivere con lui.

Se Altri 365 giorni porta a chiedersi chi sceglierà la protagonista fra i due contendenti, nel romanzo di Blanka Lipinska è tutto molto chiaro e accadono situazioni a dir poco spiacevoli, che Netflix non ha riportato sul piccolo schermo e di cui vi raccontiamo di seguito.

Nel testo la trama prosegue con Laura che riceve un pacco inquietante: al suo interno c'è un cane morto, quello che Massimo le aveva regalato. In seguito, al matrimonio di Olga, l'uomo sostiene che sia stato Nacho a uccidere l'animale e ne parla con la moglie, la quale gli crede e decide di lasciare il suo "giardiniere" e tornare a casa da Massimo. Quando la donna scopre che in realtà è stato quest'ultimo a uccidere il suo cane, cerca di andarsene. Il marito però la trattiene contro la sua volontà.

A questo punto Massimo la droga allo scopo di metterla incinta per la seconda volta, ma lei minaccia di suicidarsi. Laura prova a scappare, puntando questa volta sulla seduzione, nella speranza che Massimo abbassi presto la guardia. La protagonista riesce a fuggire con Nacho, i due si fidanzano e scoprono di avere una figlia insieme. Il marito diventa "ex", rinunciando all'amata con il divorzio.

Con Anna-Maria Sieklucka e Michele Morrone nei rispettivi panni di Laura Biel e Don Massimo Torricelli, il film Altri 365 giorni è diretto da Barbara Białowąs e Tomasz Mandes. Ricordiamo che il lungometraggio è il sequel di 365 Giorni: Adesso, a sua volta seguito di 365 giorni.