Alto Adige: aperte le candidature per PLACES, Location Tour per produttori e registi

Chissà che non sarà una delle location della Val d'Ultimo a far da sfondo al vostro prossimo film, serie tv, cortometraggio o documentario. Questa è la proposta lanciata a produttori e registi da IDM che apre la possibilità di candidarsi a PLACES #9, il suo tradizionale Location Tour, quest'anno in programma dal 7 al 9 ottobre 2020 in Alto Adige.

Dopo mesi in cui l'emergenza sanitaria ha bloccato le riprese di molti progetti e l'intero settore audiovisivo, il desiderio di poter offrire con questo viaggio curiose suggestioni e aiuti concreti per trovare i luoghi giusti dove raccontare nuove storie, è ancora più forte nel team della Film Fund & Commission. Per questo, la 9a edizione del Location Tour sarà organizzata con scrupolosa attenzione alle attuali disposizioni antiCovid per garantire a chi parteciperà di farlo con la massima sicurezza.

PLACES offrirà tre giorni di immersione in paesaggi e bellezze naturali, scorci inaspettati e visite ad edifici caratteristici che riflettono la cultura e le antiche tradizioni della Val d'Ultimo che, tra tutte quelle dell'Alto Adige, è forse la valle meno conosciuta e più autentica, quasi completamente inedita a livello cinematografico.

Come ogni anno PLACES sarà anche un importante momento di approfondimento riguardo le opportunità di finanziamento offerte da IDM e non mancherà poi l'occasione di incontro con fornitori e professionisti locali da coinvolgere sui set o in fase di post-produzione. Quest'anno il Location Tour darà spazio anche al tema del green shooting per illustrare ai partecipanti tutte le norme che consentiranno alle produzioni di ridurre l'inquinamento durante le riprese dei propri progetti e verranno spiegate anche nel dettaglio le nuove regole per girare sui set. Il Tour sarà organizzato - per quanto consentito dai nuovi protocolli di sicurezza - anche con un basso impatto ambientale.

Curon: il trailer della serie Netflix ambientata in Alto Adige

Come candidarsi

Tutte le informazioni necessarie per candidarsi a PLACES, IDM Location Tour, sono disponibili online sul sito di IDM.

Il Location Tour si svolgerà in lingua inglese e potrà ospitare un numero limitato di partecipanti. Possono candidarsi produttori, registi e sceneggiatori di film, serie tv, documentari e cortometraggi, come anche organizzatori generali, se coinvolti già su un progetto, italiani e internazionali. Le candidature devono pervenire entro il 3 settembre 2020. Per candidarsi sarà sufficiente presentare CV e filmografia. Per coloro che stanno già lavorando a un progetto concreto sarà anche possibile allegare la sinossi del progetto stesso.

Alcune tappe del tour

La Val d'Ultimo: 40 km di natura incontaminata dallo Stelvio fino a Lana, tra masi in legno e boschi dove svettano i famosi tre larici millenari di Santa Gertrude, che hanno visto passare le genti dell'impero romano e di quello germanico.

Come fecero Freud, Rudolf Steiner e il poeta austriaco Peter Rosegger, si varcherà la soglia di Villa Hartungen, costruita a inizi Novecento dal dottor Christoph Hartung von Hartungen come sanatorio, meta di nomi illustri che qui venivano a beneficiare della vicina fonte per il percorso kneipp.

Sorprende invece per la sua particolarissima posizione la "Casetta sulla roccia": quando nel 1882 l'inondazione del Valsura spazzò via tutto in una notte, la piccola abitazione fu l'unica a salvarsi, arroccata su un grande masso tuttora visibile, che nemmeno i suoi proprietari sapevano fosse lì sotto.