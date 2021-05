Alta Infedeltà: al via su Discovery+ la nuova stagione

Alta Infedeltà torna da oggi su Discovery+ con la nuova stagione, dopo il successo delle precedenti edizioni.

In questa nuova stagione lo scripted reality cambia veste e affronta nuovi modi di tradire ai tempi in cui il distanziamento e l'alienazione caratterizzano le giornate dei protagonisti.

Il programma, prodotto da Stand by Me per Discovery Italia, è un decalogo moderno sui nuovi modi di tradire e le diverse storie rispondono ad un incipit comune: "Ci sono amori che durano per sempre e passioni a cui niente può resistere". Le storie, una a puntata con tre protagonisti, vengono raccontate e vissute attraverso tre punti di vista: quello dell'amante, quello del tradito, quello del traditore. Ciascuna delle storie è vera, ma è stata portata sullo schermo attraverso ricostruzioni e interviste ad attori che raccontano in prima persona le vicende. In queste nuove puntate le storie non possono prescindere dal mondo dei social network che, attraverso l'uso compulsivo di cellulari, tablet e app specifiche per traditori seriali, mette a dura prova la gelosia dei protagonisti.

In un crescendo di indizi e irrefrenabili emozioni si scopre cosa provano i due partner: gelosia, amarezza e vendetta. Come affrontano le coppie l'infedeltà coniugale? Decidono di ricominciare mettendo da parte il passato oppure voltano pagina e si rimettono in gioco? Avvincenti e curiose, appassionate e bizzarre, sdolcinate o drammatiche, tragiche o ironiche le storie sono in parte ambientate nel periodo di lockdown, momento in cui nella coppia il senso di evasione è molto forte.