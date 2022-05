L'Alpinista - Sogni in vetta, il documentario stasera su Sky Nature

L'Alpinista - Sogni in vetta è in onda su Sky Nature in prima visione stasera 10 maggio alle 21.15 , disponibile anche on demand e in streaming su NOW.

L'Alpinista - Sogni in vetta è il documentario in onda su Sky Nature in prima visione stasera 10 maggio alle 21.15 , disponibile anche on demand e in streaming su NOW.

Immagini spettacolari, panorami mozzafiato nel documentario che racconta le imprese di Marc-André Leclerc, un giovane alpinista canadese che nonostante la popolarità e l'attenzione dei media su di lui, è rimasto lontano dai riflettori, arrampicandosi da solo, senza telecamere, senza corda e senza margine di errore.

Il giovane visionario sale massicce e remote pareti alpine che rappresentano alcune delle salite più audaci nella storia di questo sport. Il documentario, visivamente sorprendente, cattura l'approccio unico di Marc alla vita e all'arrampicata.

I registi hanno seguito per due anni Leclerc, durante le sue scalate in solitaria prive di qualsiasi ausilio tranne due ramponi da ghiaccio. Perché Peter Mortimer e Nick Rosen hanno saputo con pazienza sia ricostruire il passato che seguire il presente di un atleta fondamentalmente anomalo nel mondo dell'alpinismo. Perché per le sue scalate ha sempre voluto essere davvero in solitaria, senza cellulare e senza nessuno che lo osservasse.