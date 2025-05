Alpha: il nuovo film di Julia Ducournau debutta a Cannes 2025, online il primo trailer

A quattro anni dalla Palma d'Oro vinta con Titane, la regista francese Julia Ducournau torna sulla Croisette con il suo nuovo film, Alpha. Distribuito da Neon, il terzo lungometraggio della cineasta debutterà in anteprima mondiale al Festival di Cannes 2025. Nelle scorse ore è stato diffuso il primo trailer ufficiale, che potete vedere qui sotto.

Di cosa parla Alpha?

Secondo la sinossi ufficiale, Alpha racconta la storia di una tredicenne ribelle, interpretata da Mélissa Boros, che vive con la madre single (Golshifteh Farahani). La loro quotidianità viene sconvolta quando la ragazza torna da scuola con un misterioso tatuaggio sul braccio, innescando un dramma personale e familiare. Nel cast troviamo anche Tahar Rahim, Emma Mackey, Finnegan Oldfield e Louai El Amrousy.

Parlando della sua evoluzione come cineasta, Ducournau ha dichiarato: "Con ogni film cerco di mettermi in una posizione sempre più vulnerabile, per entrare in contatto profondo con il pubblico. È un percorso senza fine: come posso essere più autentica? Come posso raccontare le emozioni in modo più preciso e generoso? È questa la direzione che voglio seguire". Pur non confermando un legame diretto con i suoi precedenti film, Raw e Titane, la regista ha spiegato in passato di amare l'idea di inserire piccoli easter egg all'interno della sua filmografia.

In un'intervista recente a Vanity Fair, ha aggiunto: "Mi sono resa conto che stavo dicendo qualcosa che avevo già affrontato nei miei due film precedenti. Mi sono annoiata, e mi ha infastidito il fatto di essermi adagiata in una zona di comfort. Ogni volta cerco di superare quei confini, anche se è doloroso farlo".

Die, My Love: Jennifer Lawrence nella prima foto del film

Alpha è in concorso ufficiale a Cannes 2025 ed è uno dei sette film firmati da registe donne presenti nella selezione principale. Tra questi figurano anche The Mastermind di Kelly Reichardt, Sound of Falling di Mascha Schilinski, Die My Love di Lynne Ramsay, La Petite Dernière di Hafsia Herzi, Renoir di Chie Hayakawa e Romeria di Carla Simón.

Oltre al film, Ducournau sta lavorando a una nuova serie televisiva per A24, attualmente in fase di sviluppo.