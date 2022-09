Alone: da stasera su Blaze la nona stagione del reality più estremo della TV (VIDEO)

Da stasera su Blaze (Sky, canale 127) alle 21:00 torna Alone, il reality più estremo della TV, con gli undici nuovi episodi della nona stagione in prima visione assoluta per l'Italia.

Dieci nuovi partecipanti equipaggiati con solo 10 oggetti a propria scelta si cimenteranno in una serie di prove difficilissime, come la costruzione di un riparo, l'accensione di un fuoco o la costruzione di trappole: obiettivo è sopravvivere nelle condizioni più estreme, in completo isolamento, nella natura più selvaggia del Labrador in Canada.

Non esistono squadre, compagni di avventura, ospiti o aiuti da cameraman della produzione, si tratta di una lotta solitaria senza precedenti contro la natura e i propri limiti con l'obiettivo di vincere un ricchissimo premio in denaro: 500 mila dollari che si aggiudicherà solamente chi riuscirà a sopravvivere più a lungo.