Alma Har’el sarà la regista del film Mockingbird, tratto dal romanzo di Walter Tevis

La regista Alma Har'el tornerà dietro la macchina da presa per realizzare un adattamento del romanzo di Mockingbird, il romanzo scritto da Walter Tevis.

La filmmaker da tempo sperava di portare l'opera sci-fi per sul grande schermo e il lungometraggio sarà realizzato da Searchlight Pictures.

Mockingbird è ambientato in un futuro in cui la popolazione è in declino e gli esseri umani usano droghe e apparecchi elettronici per distrarsi. Si tratta inoltre di un mondo senza arte, figli o libri e in cui il futuro dell'umanità sembra dipendere da un triangolo sentimentale che coinvolge un androide, un uomo e una donna.

Alma Har'el, recentemente regista di Honey Boy e al lavoro su Lady in the Lake per Apple TV+, ha dichiarato: "Non dimenticherò mai la prima volta che ho letto Mockingbird sulla costa della penisola del Sinai in Egitto quando avevo 24 anni. Questo libro ha cambiato la mia vita e ho cercato di realizzarne un film da oltre un decennio. Sapevo che Searchlight era la casa perfetta per il film e sono elettrizzata che collaboreranno con me per portare questa storia sul grande schermo. Walter Tevis ha scritto un romanzo che va contro il genere e il tempo, scegliendo invece di risvegliare ogni fibra del tuo essere".

David Greenbaum e Matthew Greenfield di Searchlight hanno aggiunto: "Walter Tevis è stato un narratore prolifico e astuto che ha scritto romanzi e racconti brevi che hanno superato la prova del tempo. Mockingbird è un racconto potente e con l'incredibilmente talentuosa Alma Har'el alla regia di questo film, sappiamo che sarà brillante".