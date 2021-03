Allison Janney, Ben Platt e Annie Murphy star di The People We Hate at the Wedding

Il film The People We Hate at the Wedding potrà contare su un cast che comprende anche Allison Janney, Ben Platt e Annie Murphy.

Allison Janney, Ben Platt e Annie Murphy saranno i protagonisti di The People We Hate at the Wedding, una nuova commedia che verrà prodotta da FilmNation.

Il nuovo progetto è tratto dall'omonimo romanzo scritto da Grant Ginder.

La sceneggiatura dell'adattamento del libro è stata firmata da Lizzie Molyneux-Logelin e Wendy Molyneux. Al centro della trama di The People We Hate at the Wedding ci sarà una famiglia disfunzionale che non sembra andare d'accordo e deve ritrovarsi per un matrimonio. Nonostante emergano molti scheletri dall'armadio, la situazione sembra però essere proprio quello di cui avevano bisogno i membri della famiglia.

Attualmente la produzione non ha rivelato i dettagli dei personaggi affidati all'attrice premio Oscar Allison Janney, alla protagonista di Schitt's Creek Annie Murphy e a Ben Platt, prossimamente di nuovo star del musical Dear Evan Hansen, questa volta sul grande schermo e non su un palco teatrale. Alla regia dell'adattamento cinematografico del libro ci sarà Claire Scanlon (Set It Up).