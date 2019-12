Allee Willis, morta l'autrice della sigla di Friends

E' morta la compositrice Allee Willis, aveva 72 anni e aveva firmato I'll Be There for You, la sigla del telefilm Friends dei The Rembrandts.

La compositrice Allee Willis è morta il 24 dicembre, come ha annunciato la sua compagna con un post su Instagram. Allee Willis aveva 72 anni ed è ricordata per I'll Be There for You, la sigla di Friends, di grande successo, ma anche per la sua collaborazione con gli Earth, Wind & Fire.

La frase che accompagna il post di addio ad Allee Willis si riferisce proprio a una hit degli Earth, Wind & Fire: "Rest In Boogie Wonderland" - scrive Prudence Fenton a margine della foto di una sorridente Willis, tutta vestita di rosso.

Oltre ad aver composto I'll Be There for You per i The Rembrandts (brano che ottenne una nomination agli Emmy) Willis è starta anche co-autrice della colonna sonora di Beverly Hills Cop e del musical tratto da Il Colore Viola. Dalla sua collaborazione con Earth, Wind & Fire, sono venute fuori due hit come September e la già citata Boogie Wonderland.