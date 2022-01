All Creatures Great and Small, PBS rinnova la serie per una terza e quarta stagione

La serie di PBS All Creatures Great and Small è appena stata rinnovata per altre due stagioni dall'emittente statunitense.

Non ha ancora fatto in tempo ad andare in onda la seconda stagione di All Creatures Great and Small, che l'acclamata serie tv di PBS è già stata rinnovata per altre due stagioni.

Prodotto e distribuito all'interno del contenitore Masterpiece su PBS, ma anche su altri canali come il network britannico Channel 5, lo show basato sugli omonimi libri di James Alfred Wight (conosciuto come James Herriot) che debutterà in tv domenica 9 gennaio con la sua seconda stagione, sembra avere un brillante futuro davanti a sé, dato che sono già in cassaforte la stagione 3 e 4.

Ambientata nel 1930, All Creatures Great and Small racconta la vita di James Herriot (Nicholas Ralph), un veterinario di Glasgow trasferitosi nello Yorkshire per questioni di lavoro, riprendendo vicende ed eventi accaduti realmente all'autore dei manoscritti.

La prima stagione della serie, riporta Collider, ha fatto registrare circa 10 milioni di telespettatori, e ha avuto un ottimo riscontro da parte della critica, tanto da guadagnarsi un punteggio del 97% su Rotten Tomatoes.

Sembra dunque una saggia decisione da parte del network portarsi avanti e annunciare la produzione di nuovi episodi: "È chiaro che i nostri spettatori amino le avventure di James Herriot a Darrowby, e così è anche per noi di Channel 5. Non vedo l'ora di potermi riunire con la famiglia Skeldale una volta che lo show sarà di nuovo sugli schermi" ha commentato Sebastian Cardwell, Deputy Director of Programmes di ViacomCBS Network UK.