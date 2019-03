Alison Brie tra le protagoniste del thriller Promising Young Woman

Wildlife: Carey Mulligan in una scena del film

Alison Brie reciterà nel film Promising Young Woman accanto a Carey Mulligan, Bo Burnham e Connie Britton.

Il progetto rappresenta il debutto alla regia di Emerald Fennell che firmerà inoltre la sceneggiatura portando così sul grande schermo la storia di una giovane donna (Mulligan), tormentata da una tragedia avvenuta nel suo passato e che decide di vedicarsi degli uomini che incrociano il suo cammino.

Il cast del progetto, davvero di altissimo livello, comprende anche Adam Brody, Jennifer Coolidge, Laverne Cox, Max Greenfield, Christopher Mintz-Plasse, Sam Richardson, e Molly Shannon.

Le riprese del lungometraggio sono ufficialmente iniziate nella città di Los Angeles e la produzione sarà curata da Focus Features in collaborazione con FilmNation Entertainment.

Tra i produttori esecutivi ci saranno anche l'attrice Margot Robbie, Tom Ackerley e Josey McNamara per conto di LuckyChap Entertainment, la casa di produzione di proprietà dell'interprete di Harley Quinn nei cinecomic tratti dai fumetti della DC e prodotti da Warner Bros..

GLOW 2: le splendide signore del wrestling, ancora più splendide

Promising Young Woman fa parte dell'impegno preso da Universal Filmed Entertainment Group che nei prossimi 18 mesi ha intenzione di lavorare con un maggior numero di donne, in sostegno dell'iniziativa 4% Challenge promossa dall'organizzazione Time's Up.

Fennell ha dichiarato: "Sono davvero entusiasta all'idea di lavorare con delle persone così di talento e meravigliose per realizzare Promising Young Woman. Francamente mi sento fortunata ad avere la possibilità di avvicinarmi a così tanti geni creativi e non vedo l'ora di portare in vita questa storia così contorta".