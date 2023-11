Alien Legion: il regista di Deadpool Tim Miller porterà sul grande schermo il fumetto sci-fi

Tim Miller, il regista di Deadpool dirigerà un adattamento live-action di Alien Legion, il fumetto sci-fi scritto da Carl Potts, Alan Zelenetz e Frank Cirocco. Secondo quanto riportato da The Hollywood Reporter la Warner Bros ha acquisito i diritti della serie a fumetti con l'obiettivo di creare un franchise. Tim Miller, noto per aver diretto Deadpool e Terminator - Destino oscuro, è stato scelto dalla casa di produzione per dirigere l'adattamento cinematografico. Don Murphy e Susan Montford di Angry Films (Transformers e Real Steel) produrranno il film insieme ad Aaron Ryder.

Alien Legion, il fumetto

Il fumetto Alien Legion è stato co-creato da Carl Potts, ex redattore e scrittore della Marvel, insieme ad Alan Zelenetz e Frank Cirocco nel 1983 per l'etichetta della Marvel Comics, Epic Comics. Alien Legion è diventato presto il titolo più longevo della linea, sopravvivendo alla fine dell'etichetta stessa. Descritte come "la Legione Straniera francese nello spazio", le storie al centro della serie di fumetti si concentrano su una forza di pace intergalattica che accoglie ogni sorta di specie senza farsi troppe domande sul loro passato o sulle loro intenzioni, operando all'interno di un sistema governativo poco organizzato noto come Unione Galattica, che si sforza di essere un crogiolo democratico.

Tra i personaggi principali ci sono Sarigar, un capitano di una specie simile a quella dei serpenti; il brutale degenerato Juger Grimrod che ha la pelle verde e prova una profonda ostilità nei confronti dell'autorità; il gentile medico a quattro braccia, Meico; e Torie Montroc, un umano che viene costretto a lavorare nella Legione per ricevere la sua eredità.