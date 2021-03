Alice Eve star di The Queen Mary, primo capitolo di una trilogia horror

Sarà l'attrice Alice Eve la protagonista del film horror The Queen Mary, progetto diretto da Gary Shore che darà il via a una trilogia cinematografica.

Alice Eve sarà la protagonista di The Queen Mary, il primo capitolo di una trilogia horror ispirata agli eventi sovrannaturali legati alla famosa nave da crociera.

La regia del progetto è stata affidata a Gary Shore (Dracula Untold), autore inoltre della sceneggiatura insieme a Stephen Oliver e Tom Vaughan.

La trama di The Queen Mary e i dettagli del ruolo affidato ad Alice Eve non sono stati svelati, tuttavia il progetto si ispira alle storie legate a presunti avvistamenti di fantasmi ed eventi sovrannaturali che sarebbero avvenuti a bordo della nave ora situata nel porto di Long Beach, in California.

L'imbarcazione è stata soprannominata il posto 'più infestato al mondo' e ogni anno accoglie oltre 2 milioni di visitatori.

Il produttore Brett Tomberlin ha dichiarato: "Siamo stati immediatamente ossessionati dall'intelligente approccio, che comprende più film, su una delle grandiose leggende americane e non potremmo essere più entusiasti nel lavorare con un'attrice di enorme talento nel proporre questa storia agli spettatori di tutto il mondo". Gary Shore ha aggiunto: "Sono affascinato, ossessionato e disturbato da questa nave, c'è qualcosa di davvero dark e umano che la riguarda. Si tatta di rimanere in equilibrio dal punto di vista stilistico tra venerazione e orrore".