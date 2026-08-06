Ali Hazelwood su Netflix: in arrivo l'adattamento di Deep End, il suo libro più spicy

È ormai noto quanto le principali piattaforme di intrattenimento amino pescare a piene mani dal mondo del BookTok. L'ultima conferma arriva dall'acquisizione da parte di Netflix dei diritti di Deep End, il celebre romanzo di Ali Hazelwood, per avviarne lo sviluppo come adattamento cinematografico.

A guidare la produzione ci sarà una cordata d'eccezione composta dalla 21 Laps di Shawn Levy e dalla Unwell Productions della nota podcaster Alex Cooper - nomi di primo piano nel settore che testimoniano l'interesse crescente dei grandi produttori per il genere romance e New Adult, guidati dalla richiesta di un pubblico sempre più affamato di nuovi titoli.

Dal libro allo schermo: il successo di Ali Hazelwood

Pubblicato nel 2025, il romanzo ha già superato il milione e mezzo di copie vendute in tutto il mondo ed è stato concesso in licenza in 21 Paesi. La storia - uno sports romance ad alto tasso di sensualità, tra i più spicy mai scritti dall'autrice - è ambientata in un contesto universitario e segue l'intensa relazione tra una tuffatrice agonistica e un campione di nuoto.

Per Ali Hazelwood - ex ricercatrice e professoressa di neuroscienze da oltre 10 milioni di copie vendute a livello globale con successi come Love Theoretically e Bride - si tratta del secondo adattamento: il suo romanzo cult The Love Hypothesis debutterà infatti su Prime Video il 23 settembre. Come già accaduto per la precedente trasposizione, Hazelwood parteciperà al progetto di Deep End anche in veste di produttrice esecutiva.

L'effetto BookTok e la strategia di Netflix

La copertina del libro Deep End

L'operazione si inserisce in una precisa linea strategica del colosso dello streaming, che ha riscontrato un forte ritorno d'immagine e di fruizione dalla collaborazione con le autrici più amate dalle community di lettori online. L'esempio più recente è rappresentato da People We Meet on Vacation - Un amore in vacanza di Emily Henry: l'uscita del film su Netflix ha spinto nuovamente il libro in cima ai primi posti delle classifiche, raddoppiandone le vendite nel giro di sole due settimane e confermando la profonda sinergia tra l'editoria e le piattaforme digitali.

Con l'annuncio di Deep End, che si aggiunge al già programmato adattamento di Icebreaker di Hannah Grace, Netflix ribadisce l'intenzione di posizionarsi come punto di riferimento per le commedie romantiche di nuova generazione.

La trama di Deep End: passione, sport e riscatto

La protagonista del romanzo è Scarlett Vandermeer, una studentessa al terzo anno alla Stanford University impegnata a mantenere una media eccellente per accedere alla facoltà di medicina. Scarlett è anche una brillante campionessa di tuffi, rimasta tuttavia lontana dalle gare a causa di un grave infortunio che ha messo a rischio la sua carriera atletica.

La sua routine viene sconvolta dall'incontro con Lukas Blomqvist, capitano della squadra di nuoto e campione mondiale. Tra i due nasce un'attrazione travolgente e inevitabile che li spingerà ad avvicinarsi sempre di più, intrecciando lo studio, la disciplina sportiva e la sfera più intima delle loro vite.