Alex Cross: Aldis Hodge è il celebre detective nel trailer del nuovo reboot Prime Video

Prime Video ha diffuso in streaming il primo trailer di Alex Cross, serie tratta dai romanzi di James Patterson con Aldis Hodge nei panni del celebre detective protagonista che dà il titolo allo show.

Prima ancora della presentazione di martedì mattina agli inserzionisti, Prime Video ha annunciato ufficialmente che la serie è già stata rinnovata per la seconda stagione mentre la prima debutterà nel corso dell'anno.

Il personaggio era già apparso sul grande schermo interpretato da Morgan Freeman ne Il collezionista e Nella morsa del ragno, mentre anni più tardi toccò a Tyler Perry nel film Alex Cross - La memoria del killer uscito nel 2012 e rivelatosi un cocente flop al box-office.

La prima serie su Alex Cross

In Alex Cross, diretta da Ben Watkins, veterano di Burn Notice, Aldis Hodge (Leverage) interpreta il detective e psicologo forense protagonista, capace di scavare nella psiche degli assassini e delle loro vittime per identificarli e infine catturarli. È "brillante, imperfetto e pieno di contraddizioni", secondo il comunicato stampa diffuso dallo streamer.

"Padre affettuoso e padre di famiglia, Cross è determinato ai limiti dell'ossessione quando dà la caccia agli assassini. Cerca disperatamente l'amore, ma l'omicidio della moglie lo ha irrimediabilmente compromesso dal punto di vista emotivo".

Il cast

Oltre a Hodge, il cast della Stagione 1 comprende Ryan Eggold (New Amsterdam), Isaiah Mustafa (Shadowhunters), Alona Tal (SEAL Team), Johnny Ray Gill (Underground), Juanita Jennings (Star), Samantha Walkes (Murdoch Mysteries), Jennifer Wigmore (Malory Towers), Eloise Mumford (Chicago Fire) e gli attori bambini Melody Hurd (THEM) e Caleb Elijah.

Per la Stagione 2, Jeanine Mason (Roswell, New Mexico), Matthew Lillard (Good Girls) e Wes Chatham (Ahsoka) sono stati confermati nel cast, mentre i produttori esecutivi Jim Dunn e Sam Ernst sono stati promossi a co-showrunner insieme a Watkins.

"Portare in vita uno dei personaggi letterari più iconici di James Patterson per i nostri clienti globali di Prime Video è stato un sogno che si è avverato, e non vediamo l'ora che tutti vedano l'interpretazione di Aldis Hodge nei panni di Cross", ha dichiarato in un comunicato il capo di Amazon MGM Studios TV Vernon Sanders.

"Ben Watkins e il suo team hanno creato qualcosa di unico nel genere crime-thriller che piacerà sia ai fan di lunga data che ai nuovi arrivati. E con oltre 30 romanzi scritti da Patterson che hanno Alex Cross come protagonista, è stata una scelta facile riportare Cross per una seconda stagione".