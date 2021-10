Alessio Zangrilli: chi è il pugile di San Basilio scomparso

Da 10 giorni di Alessio Zangrilli non si hanno notizie: il pugile è scomparso da casa domenica 10 ottobre 2021 e da allora non si è più messo in contatto con la sua famiglia che, ovviamente, è in forte apprensione, tanto da aver chiesto aiuto al programma Chi l'ha Visto? di Federica Sciarelli.

Chi è Alessio Zangrilli

Alessio Zangrilli ha 35 anni ed è alto 1,77 cm, ha i capelli rasati e gli occhi marroni. L'uomo si è allontanato dalla sua abitazione domenica 10 ottobre intorno alle 15.00. Alessio vive con la madre a San Basilio, zona San Cleto - Nomentana, un quartiere che si trova nell'area nord-est di Roma.

Cosa sappiamo di Alessio Zangrilli e del giorno in cui è scomparso

Le ultime persone che lo hanno visto hanno riferito che Zangrilli indossava un giubbotto grigio con cappuccio e una tuta da ginnastica nera. Come segno di riconoscimento particolare Alessio ha tatuato un drago sulla gamba sinistra e ha un altro tatuaggio sul braccio sinistro.

La bicicletta con cui si sposta Alessio è a casa, quindi, presumibilmente, si è allontanato a piedi o con un mezzo pubblico. Ha con sé i documenti e anche il cellulare, che però risulta spento.

Nell'ultimo periodo, a detta della famiglia, Alessio era particolarmente stressato. La mamma ha riferito che il ragazzo era in cerca di lavoro e si è fatto prescrivere delle gocce per dormire ma la situazione è peggiorata.

L'appello della madre di Alessio Zangrilli

"Aiutatemi a trovare Alessio, è l'unica cosa che ho", è l'appello lanciato dalla madre, rimasta vedova qualche anno fa, durante la trasmissione Chi l'ha visto? del 13 ottobre. La donna, che non è riuscita a trattenere le lacrime, è aiutata dagli amici del figlio che stanno distribuendo volantini per le strade e lo stanno cercando sul litorale romano, dove sarebbe stato visto, stando ad alcune segnalazioni.

La passione di Alessio Zangrilli: la boxe

Alessio Zangrilli è un pugile e frequenta una palestra di boxe a San Lorenzo. Fra i motivi di frustrazione e di stress di Alessio c'è anche lo sport che ama, Zangrilli infatti era dispiaciuto per non aver raggiunto i risultati che si era prefissato in questo sport. Sotto potete vedere un video caricato su YouTube di un incontro di boxe: Alessio è il pugile con la canottiera blue e i calzoncini scuri.