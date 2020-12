Alessio Cigliano in live stasera su Twitch: il doppiatore di Kenshiro ospite di Movieplayer

Alessio Cigliano, doppiatore storico di Kenshiro, sarà ospite di Movieplayer, per la rubrica Vedo Doppio, stasera in live su Twitch alle 19:00.

Alessio Cigliano sarà ospite di Movieplayer, stasera in live su Twitch alle 19:00, per la rubrica dedicata al doppiaggio Vedo Doppio, condotta dal nostro Giuseppe Grossi.

Possiamo dirlo senza troppe possibilità d'errore: Alessio Cigliano ha dato la voce ad alcuni dei personaggi più affascinanti, tra anime, film e serie tv live-action, dagli anni '80 a questa parte. Potrebbe bastare un nome su tutti: quello di Kenshiro, il muscoloso protagonista della serie anime (e manga) Ken il guerriero, più che un personaggio una leggenda. Faremmo però un torto gravissimo al Godai di Maison Ikkoku - Cara dolce Kyoko, al Ganchan di Yattaman e, più recentemente, a Barry Dylan, l'insopportabile nemesi del protagonista in Archer.

Senza neppure contare che, abbandonato il versante animazione, Alessio Cigliano è la voce che ha fatto sognare migliaia di spettatori in Italia davanti al volto di Nikolaj Coster-Waldau, Michael Fassbender, Zachary Quinto, Jason Bateman, Benedict Cumberbatch, Mad Mikkelsen, Jude Law, Noah Wyle, nei panni del fascinoso dottor Carter in E.R. - Medici in prima linea, Mads Mikkelsen, è stato il Dottor Manhattan di Billy Crudup nella versione italiana di Watchmen ed è stato proprio lui, per 6 stagioni, a doppiare Michael Imperioli in uno dei personaggi iconici de I Soprano: Christopher Moltisanti.

Tutto questo e non solo: direttore del doppiaggio, dialoghista, perfino conduttore radiofonico. Alessio Cigliano, accompagnato dalle sue mille voci, si racconterà stasera nella live di Movieplayer (qui il link del nostro canale Twitch ufficiale per partecipare alla diretta con domande e curiosità) dalle 19:00, in compagnia di Giuseppe Grossi.