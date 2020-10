Alessio Boni: "La chiusura dei cinema non basta a sconfiggere la pandemia"

Alessio Boni ha lanciato un appello al Governo sottolineando che la chiusura dei cinema da sola non basta a sconfiggere la pandemia: l'attore ha mandato un video a TV8 che è stato trasmesso stamattina nel corso della trasmissione Ogni Mattina.

Nel nuovo DPCM del Governo Conte è stata imposta la chiusura di piscine, palestre e cinema: il mondo dello spettacolo si sta mobilitando lanciando numerosi appelli al Primo Ministro invitandolo a rivedere le sue scelte. Alessio Boni, impegnato in questo periodo nelle riprese della seconda stagione de La compagnia del cigno, ha inviato un video messaggio alla trasmissione condotta da Adriana Volpe su TV8. Nella prima parte del video l'attore invita gli italiani a essere uniti e ragionevoli perché il nostro obiettivo deve essere quello di sconfiggere il Covid-19: "Il nemico è il Coronavarus. Il nemico è questa pandemia, dobbiamo attenerci scrupolosamente a tutte le regole per poterlo debellare - dice Alessio Boni - Questo virus è veramente intelligente e può darci del filo da torcere. È un momento in cui siamo veramente un poco stanchi di questa situazione, ma è proprio questo il momento più delicato perché bisogna essere ragionevoli per combattere questo virus. Io non sono né uno scienziato né un politico e non voglio esserlo però so che loro cercano di debellare questa forma di pandemia che è tornata più aggressiva che a marzo".

Nella seconda parte del messaggio Boni sostiene che chiudere solo alcune attività non basta a debellare il virus, affermando che essa crea tensioni sociali perché acuisce le diseguaglianze: "Detto ciò anche io trovo un po' bizzarro che se tu chiudi palestre, piscine, alla sera ristoranti e cinema si debelli la pandemia. Quando poi io sono a Milano e per esempio la mattina prendo la metropolitana e trovo le persone stipate come le sardine. Credo che sia stato questo a far insorgere i vari settori perché fa capire quali siano le differenze tra loro. Invece in questo momento di pandemia dovremmo essere tutti uguali".

Alessio Boni concludendo afferma che a questo punto è meglio un nuovo lockdown: "Io credo che se deve arrivare una chiusura si deve farla tutti insieme per poi fare tutti insieme la famosa resilienza. Io credo che il Governo debba dare un aiuto ai più disagiati, soprattutto alle persone che non arrivano alla fine del mese".