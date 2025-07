Alessia Marcuzzi torna a Mediaset e Belén Rodriguez in Rai? Ecco dove le ritroveremo a settembre

Il ritorno in Rai di Belén Rodriguez e Alessia Marcuzzi ospite in un programma Mediaset; ecco cosa sta succedendo e cosa vedremo nella prossima stagione televisiva.

Belén in Rai e Alessia Marcuzzi a Mediaset: le due conduttrici potrebbero ripartire con nuovi progetti nella prossima stagione. Se per la Rodriguez la notizia sembra ormai confermata, su Alessia Marcuzzi si tratta ancora di ipotesi.

Ecco cosa sappiamo.

Belén Rodriguez a Radio 2

Iniziamo da Belén Rodriguez. Dopo il passaggio a Nove, la showgirl sarebbe in procinto di arrivare su Radio 2 con una trasmissione tutta sua.

Ad anticiparlo è stato Dagospia: il sito di Roberto D'agostino infatti, ha scritto che _ "Belen Rodriguez sbarca in Rai: avrà un programma su Radio 2. Sul suo profilo Instagram è comparsa una foto criptica della sede di Via Asiago 10".

Dello stesso avviso anche Libero, secondo cui ci sarebbe per lei in cantiere un format "dal taglio giovane e fresco"_ in onda nella fascia mattutina. La partenza potrebbe avvenire già nel prossimo autunno.

Alessia Marcuzzi ospite a Tu Sì Que Vales

Per quanto invece riguarda Alessia Marcuzzi, i suoi ultimi impegni sono stati il ruolo di giurata a Tale e Quale Show su Rai 1 e il talk Obbligo o Verità su Rai 2. Dopo le sue esperienze in Rai, si profila all'orizzonte un ritorno all'azienda di Piersilvio Berlusconi.

La bionda conduttrice è stata avvistata durante le registrazioni di Tu Sì Que Vales. Nei giorni scorsi infatti, sono state registrate le prime due puntate dello show negli studi Elios di Roma. È proprio alla seconda registrazione che era presente la Marcuzzi, nella veste di ospite speciale: lei e Maria De Filippi hanno ballato insieme sul palco.

Insomma: Alessia Marcuzzi ha fatto capolino a Mediaset, e potrebbe trattarsi di una manovra di avvicinamento.

Gli altri ospiti

Ad ogni modo, Alessia Marcuzzi non era l'unica ospite. Tra gli altri c'erano anche Noemi, Nicolò De Devitiis, Cesara Buonamici e Romina Power, anche loro, come la Marcuzzi, impegnati a condividere il palco con i membri della giuria. Secondo chi ha assistito alle registrazioni, Noemi ha duettato con Sabrina Ferilli, Bonolis con Cesara Buonamici, mentre Rudy Zerbi con Romina Power.