Alessia Marcuzzi e il marito Paolo Calabresi si sono lasciati? La coppia scoppia in quarantena

Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi si sarebbero lasciati, almeno secondo le indiscrezioni riportate dal sito Dagospia. La conduttrice e suo marito si sarebbero divisi dopo sei anni di matrimonio a causa delle tensioni acuite dal recente periodo di quarantena.

Alessia Marcuzzi e l'imprenditore Paolo Calabresi si erano sposati sei anni fa e il matrimonio era stato celebrato in gran segreto in Inghilterra. I due hanno sempre tenuto molto alla loro privacy e la separazione, vista dall'esterno, arriva come un fulmine a ciel sereno, perché fino a poco tempo fa sembravano felici. Lo scorso 20 aprile, in occasione del compleanno del marito, Alessia aveva pubblicato una foto in cui gli dava una maliziosa leccatina sulla guancia "Ma come funziona sta storia che noi umani invecchiamo e tu ringiovanisci??? Auguri amore. Ti vogliamo tutti un mondo di bene", aveva scritto, poi qualcosa è successo ed uno dei due ha lasciato la casa e messo fine alla loro storia d'amore.

Alessia Marcuzzi ha due figlie nate dalle relazioni con l'ex calciatore e attuale allenatore della Lazio Simone Inzaghi e con Francesco Facchinetti. In televisione è stata tra i giudici di Amici nell'edizione 2019/2020.