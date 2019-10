Alessandro Haber è morto: il tweet scherzoso di Rai 2 scatena l'ira degli utenti

Alessandro Haber è morto? No, era solo un tweet scherzoso di Rai2 a cui spettava il compito di introdurre uno sketch altrettanto giocoso che sarebbe andato in onda di lì a poco nella trasmissione 'Maledetti amici miei', di cui l'attore è co-conduttore insieme a Rocco Papaleo, Sergio Rubini e Giovanni Veronesi.

"Notizia Flash #Rai2 ultima ora: è morto Alessandro Haber. L'attore si spegne all'età di 72 anni negli studi Voxson di Roma durante la puntata di Maledetti Amici Miei": recita così il messaggio apparso nella tarda serata di ieri sul profilo Twitter della seconda rete RAI, che ha fatto sorridere quanti erano sintonizzati davanti alla trasmissione, ma ha offeso anche chi non ha capito subito lo scherzo, e quanti "con la morte non si scherza".

NOTIZIA FLASH #Rai2 ultima ora: E' MORTO #ALESSANDROHABER. L'attore si spegne all'età di 72 anni negli studi Voxson di Roma durante la puntata di #MaledettiAmiciMiei — Rai2 (@RaiDue) October 24, 2019

Il tweet in questione ha praticamente ricevuto più commenti che like o retweet, e la metà di persone allarmate per l'improvvisa scomparsa di Alessandro Haber, oppure, compreso lo scherzo, sdegnate dall'impudenza del comparto social di Rai2 che si diverte a giocare su temi così seri. C'è stato addirittura chi ha suggerito di cancellare il messaggio. Che invece è rimasto saldamente sul profilo della rete, raggiunto dopo pochi minuti dalla risposta: un video dello sketch appena andato in onda a 'Maledetti Amici Miei', in cui si svela che naturalmente Alessandro Haber non è morto e che il suo funerale è stato inscenato per espressa richiesta dell'attore, curioso di cosa potrebbero dire i "maledetti amici" per l'ultimo saluto.