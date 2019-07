Alessandro Borghi: "Ho baciato degli uomini dopo due vodka lemon"

Alessandro Borghi gay? L'attore ha rilasciato delle dichiarazioni scherzose al Giffoni Film Festival, dove ha raccontato gli effetti del vodka lemon sul suo rapporto con gli uomini, più nello specifico nei baci.

Il vincitore del David di Donatello per la sua splendida performance in Sulla mia pelle ha tenuto una masterclass al Giffoni Film Festival 2019 e ha parlato di svariati argomenti, dai social alla sessualità. Proprio sull'utilizzo del web, Alessandro Borghi ha dichiarato: "Non li demonizzo tutti per carità ma in particolare penso che i giovani oggi abbiano un problema enorme che si chiama Facebook. Ha completamente eliminato quella cosa bellissima che era il contatto con le persone. Se prima tu volevi dire a qualcuno che era un cretino, dovevi avere il coraggio per andarglielo a dire. Invece adesso da dietro la tastierina sono capaci tutti, sono diventati tutti supereroi".

Dopo essere stato stuzzicato dal suo collega Giacomo Ferrara, presente all'incontro, l'attore ha scherzato sulla sua sessualità, dichiarando di non essere così sicuro dei suoi gusti: "Forse mi piacciono pure i maschi. Se bevo due vodka lemon di solito ci baciamo!".

L'amato attore ha continuato a parlare con i ragazzi anche di diritti delle donne, affermando che in casa sua già comandava la figura materna anni fa, mentre ha sperato in un futuro migliore per i bambini del futuro, anche se: _"Avranno molto più problemi di noi. A partire dal fatto che oggi a Londra ci sono 39 gradi e abbiamo un leggero problema di surriscaldamento globale".

Nei mesi passati, Alessandro Borghi ha dichiarato di essere ben consapevole di come Sulla mia pelle abbia sensibilizzato l'opinione pubblica nei confronti del caso di Cucchi, e ha raccontato: "La storia che mi lascia più perplesso è quella di Giulio Regeni: è una cosa che non riesco proprio a mandare giù. Sono pronto a girare domani stesso un film, se questo può essere d'aiuto".