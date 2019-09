Alessandro Borghese Kitchen Duel: il nuovo cooking show dal 16 settembre su Sky Uno

Alessandro Borghese Kitchen Duel è un nuovo cooking show che prenderà il via il 16 settembre su Sky Uno, con la partecipazione di circa 40 cuochi dilettanti e giudici d'eccezione tra cui figura anche Diletta Leotta.

Alessandro Borghese Kitchen Duel, nuova produzione originale ideata e prodotta da Level 33 e AB Normal, avrà naturalmente come protagonista lo chef romano ed è spin-off di un altro programma da lui condotto, Alessandro Borghese Kitchen Sound. Come si svolgerà? In ogni puntata Alessandro Borghese ospiterà un'inedita sfida culinaria tra due cuochi dilettanti che si cimenteranno nella preparazione del loro piatto forte per decidere chi sia il cuoco migliore. Dopo aver ricevuto i consigli di chef Alessandro Borghese i duellanti prepareranno al meglio la pietanza scelta, ma solo uno di loro vincerà il duello culinario grazie al parere finale di un giudice imparziale, che potrà essere un esperto di cucina, un grande chef o, a sorpresa, un amico famoso di Alessandro.

Saranno in totale 20 puntate che andranno in onda dal 16 settembre alle 19.40, ogni giorno dal lunedì al giovedì su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455), sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW TV. Come giudici di questa stagione inaugurale si alterneranno Lodovica Comello, Pupo, Diletta Leotta, Arisa, Giuseppe Cruciani, gli chef stellati Giancarlo Morelli e Claudio Sadler, le food editor Angela Frenda e Carla Icardi. Il giudice assaggerà le due preparazioni e sceglierà la migliore, decretando così una volta per tutte chi dei due rivali è il più bravo in cucina.

Quando si tratterà di realizzare dolci, lo chef, proprietario del ristorante milanese Alessandro Borghese - Il Lusso della semplicità, ricorrerà all'aiuto del suo amico pasticcere Sal De Riso, a cui affiderà il compito di assistere direttamente i duellanti, mentre lui si calerà nel ruolo di giudice severo e inappellabile.

Quando e dove vederlo: l'appuntamento con Alessandro Borghese Kitchen Duel è dal lunedì al giovedì alle 19.40 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455), sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW TV. Pillole riassuntive del programma saranno visibili anche nella sezione video de www.ilsole24ore.com e www.rds.it.