Alessandro Borghese 4 Ristoranti stasera su Sky Uno e NOW: la Valpolicella nella quinta puntata

Alessandro Borghese 4 Ristoranti torna stasera su Sky Uno e NOW alle 21:15 con un nuovo appuntamento: nella quinta puntata gita in Valpolicella.

Stasera su Sky Uno alle 21:15 continua il viaggio di Alessandro Borghese 4 Ristoranti, lo show produzione originale Sky realizzata da Banijay Italia, che porta lo Chef in giro per l'Italia per le iconiche sfide tra i ristoratori.

Protagonista della quinta puntata è una valle meravigliosa, tra il lago di Garda e la zona di Verona, tra colline verdissime, vigneti e ulivi: è la Valpolicella la nuova destinazione di Alessandro Borghese 4 Ristoranti. Un luogo in cui si ammirano non solo vigneti e colline, ma anche dimore storiche di ogni genere: ville rinascimentali alla veneziana, grandi case padronali e coloniche, secolari rustici in pietra riportati all'antico splendore. Questo perché questa zona è da sempre una meta turistica ambitissima: dagli Antichi Romani, che qui svernavano e godevano della salubrità dell'aria (e producevano l'antenato dell'Amarone) fino ai nobili veneziani della Serenissima, che nel Rinascimento e fino al '700, stanchi della laguna, la scelsero come la valle perfetta per costruirci le loro seconde case e trascorrerci le vacanze, respirando aria sana e bevendo bene; ma passarono da queste parti anche i Francesi guidati da Napoleone e poi gli Austro-Ungarici a metà dell'800. Un territorio che sa farsi riconoscere e apprezzare nel mondo, talmente ambita da estendersi a est, a formare quella che ormai è nota come "Valpolicella allargata", a comprendere altre valli come la Valpantena, la Valle di Mezzane e la Valle di Illasi.

Alessandro Borghese questa settimana compie quindi un viaggio in una zona capace di mixare alla perfezione territorio e arte, con una cucina che unisce il meglio di questi due elementi. Per lui, l'obiettivo di cercare ristoranti ospitati nelle dimore storiche, in grado di celebrare i piatti del territorio - come il bollito con la pearà, la pastisada di caval, la pasta e fagioli, il risotto con l'Amarone - ma anche di raccontare grazie ai loro menù la storia del casale o della villa che li ospita: quale sarà il miglior ristorante in una dimora storica della Valpolicella?

Quattro ristoratori in gara saranno chiamati a votare - con un punteggio da 0 a 10 - location, menu, servizio, conto del ristorante che li ospita e una quinta categoria, la Special, che questa settimana avrà come protagonista il secondo principe della tradizione culinaria della Valpolicella: il Brasato all'Amarone, solitamente servito durante i pranzi della domenica e durante le feste, un piatto di tradizione povera che viene però nobilitato dall'uso dell'Amarone, il vino più celebre della zona, che con il suo sapore amaro e le sue note fruttate arricchisce la carne donandole un sapore unico.

Preparare un brasato perfetto non è mai semplice: serve il giusto taglio di carne (solitamente il manzo), una lunga marinatura nell'Amarone, una rosolatura perfetta e una lenta cottura: lo sanno bene i 4 ristoratori della puntata, che in alcuni casi rileggono la tradizione con esperimenti più innovativi oppure non rinunciano a un tocco più personale.

I ristoranti della puntata: