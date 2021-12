Alessandro Borghese 4 Ristoranti stasera su Sky Uno e NOW: Pantelleria nella quarta puntata

Stasera su Sky Uno alle 21:15 continua il viaggio di Alessandro Borghese 4 Ristoranti, lo show ormai di culto, produzione originale Sky realizzata da Banijay Italia, che porta lo Chef in giro per l'Italia per le iconiche sfide tra i ristoratori.

Un gioiello in mezzo al Mediterraneo sarà la scenografia della quarta puntata: è Pantelleria la straordinaria meta del viaggio. La "perla nera" del Mediterraneo, tra fichi d'india e fiori colorati che sbucano tra gli scogli, piegati dal vento incessante, con un lago cristallino e sulfureo circondato dalle montagne, ha sempre rappresentato un crocevia di popoli e tradizioni. Un'isola magnetica, di una bellezza mozzafiato che, incastonata tra la Tunisia a sud e la Sicilia a nord, racchiude dentro di sé tante anime diverse: può essere incredibilmente selvaggia ma anche cool ed esclusiva. Per esprimere tutto questo, a Pantelleria c'è un solo aggettivo capace di racchiudere tutti queste sfumature: pantesco. Ma a tavola le mille influenze che hanno attraversato l'isola come si fondono con un territorio da sempre ricco di materie prime, assolutamente non limitato al solo pesce? In piatti come il cous cous pantesco, coniglio alla pantesca, ravioli panteschi di ricotta e mentuccia, pesto pantesco, baci panteschi, ciaki ciuka (una sorta di caponata alla pantesca). Per Alessandro Borghese la missione non sarà affatto semplice: quale sarà il miglior ristorante di cucina pantesca?

Quattro ristoratori in gara saranno chiamati a votare - con un punteggio da 0 a 10 - location, menu, servizio, conto del ristorante che li ospita e una quinta categoria, la Special, che questa settimana avrà come protagonista il piatto principe della tradizione culinaria dell'isola: il cous cous alla pantesca, che racchiude dentro di sé tutte le anime di Pantelleria - l'influenza tunisina e quella siciliana - e che, oltre a pesci del Mar Mediterraneo come cernia, scorfano e pesce azzurro, prevede secondo la ricetta tradizionale anche l'aggiunta delle verdure tipiche dell'isola (zucchine, melanzane e peperoni) fritte e un brodo di pesce col peperoncino di accompagnamento.

I ristoranti della puntata: