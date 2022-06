Alessandro Borghese 4 Ristoranti stasera su Sky Uno e NOW: Milano nell'ultima puntata

Alessandro Borghese 4 Ristoranti prosegue con le sue sfide, stasera su Sky Uno alle 21:15 - disponibile in streaming su NOW e on demand su SKY - che porteranno l'iconico van nel Nord Italia per l'ultima tappa.

Il Mercato Ittico più grande del nostro Paese, nonché il più importante del Sud Europa, è a Milano, che può essere definita la città del pesce più fresco d'Italia. Non solo moda, design e cotoletta, la città della Madonnina è capitale anche della cucina di pesce, ed ecco che Chef Alessandro Borghese va proprio alla scoperta di questo settore della ristorazione meneghina, e alla ricerca del miglior ristorante di pesce in città.

Il Mercato Ittico del capoluogo lombardo - oltre 10mila metri quadrati e più di 25mila tonnellate di pesce all'anno, per un giro d'affari intorno ai 700 milioni di euro - è il cuore di un "paradosso gastronomico" che fa sì che la città, pur a centinaia di chilometri dal mare, abbia sempre pesce freschissimo a disposizione. Nato negli anni '30, il Mercato ha visto aumentare la sua importanza dopo il boom economico, quando la gente ha iniziato a potersi permettere il pesce e Milano si è riempita di ristoranti, anche grazie all'arrivo, tra gli altri, di pugliesi, siciliani, sardi e campani che hanno letteralmente portato il mare in città. Oggi, a pochissime ore dalla pesca, il pesce arriva in città direttamente dai porti di tutte le coste vicine e lontane, trasformando Milano in un vero paradiso per gli amanti del pesce.

Alessandro Borghese 4 Ristoranti esplora questo mondo fatto di piatti intramontabili come spaghetti alle vongole, fritture e plateau di crudo ma anche di contaminazioni e rivisitazioni che strizzano l'occhio alla cucina tipica milanese e anche all'Oriente, nel rispetto dello stile cosmopolita della città.

Anche per questa ultima settimana quattro ristoratori, ognuno desideroso di dimostrare di essere il migliore, saranno in gara per ottenere l'agognato, amatissimo e inconfondibile "dieci" dello chef. In gara ci sono Filippo per El Pecà, Giulia con il suo Ristorante Da Giulia, Nicolas con il suo T4 Bistrot Exprerience, Danilo con Shannara 2.

Questa settimana, la categoria Special sarà la regina della cucina di mare, la frittura di pesce, il piatto più classico che su ogni costa italiana la fa da padrone: classica o rivisitata, delicata o arricchita, ogni ristoratore ha un segreto per personalizzarla per renderla indimenticabile.

I RISTORANTI DELL'EPISODIO DI MILANO