Alessandro Borghese 4 Ristoranti stasera su Sky Uno e NOW: Grado nella terza puntata

Alessandro Borghese 4 Ristoranti prosegue con le sue sfide, stasera su Sky Uno alle 21:15 - disponibile in streaming su NOW e on demand su SKY - che porteranno l'iconico van in Friuli-Venezia Giulia.

A metà strada tra Venezia e Trieste si trova una città sospesa tra il mare e la terra: è Grado, l'"isola del sole", ed è questo splendido centro del Veneto il palcoscenico della terza puntata. Città deliziosa con le lunghe spiagge amate dai turisti, un centro storico diviso in calli e campielli proprio come la vicina Venezia, una laguna che si estende per 90 km i tanti isolotti e le valli da pesca. Alle spalle ha 1600 anni di storia ma è stata collegata alla terraferma solo nel 1936: prima si raggiungeva solo in barca. La sua posizione strategica, il clima favorevole - con venti che soffiano in modo tale da scoraggiare la pioggia in qualunque stagione - e la laguna ricca di pesci tipici ed erbe caratteristiche l'hanno resa appetibile, nei secoli, a svariati popoli: prima gli antichi Romani hanno costruito il centro storico, poi i Longobardi hanno popolato gli isolotti della laguna; i Veneziani, tra le altre cose, hanno influenzato la cucina; gli Austriaci, nel 1800, l'hanno resa la meta balneare di oggi. I gradesi sono quindi il risultato di questo straordinario mix di influenze, riuscendo però a rimanere sempre fedeli a se stessi e tramandando una tradizione precisa.

La cucina lagunare nasce nei casoni, le antiche case dei pescatori, con ricette povere che, negli anni, sono diventate il fiore all'occhiello della città: spiccano il boreto alla gradese con branzini e cefali, le sardelle in savor (omonime ma ben diverse da quelle veneziane), le cappelunghe con polenta rigorosamente bianca o la pasta fresca con il granso poro, un granchio tipicamente lagunare.

Anche in questo caso, insieme ad Alessandro Borghese quattro ristoratori, ognuno desideroso di dimostrare di essere il migliore, saranno in gara per ottenere l'agognato, amatissimo e inconfondibile "dieci" dello chef: i quattro si contenderanno il titolo di miglior ristorante di cucina lagunare di Grado. Questa settimana, la categoria Special su cui dovranno confrontarsi i ristoratori è il boreto alla gradese (o come dicono loro, alla graisana). La ricetta lagunare per eccellenza, che nasce come piatto unico nei casoni dei pescatori gradesi, tradizionalmente viene servito come secondo e si prepara con pesce lagunare tagliato a tranci (soprattutto cefali, branzini e rombi), olio, aglio, aceto e tantissimo pepe, accompagnato con polenta bianca, ma ogni famiglia gradese (e ovviamente anche ogni ristoratore) ha un suo trucco per renderlo davvero speciale.

I RISTORANTI DELL'EPISODIO DI GRADO