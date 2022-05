Alessandro Borghese 4 Ristoranti stasera su Sky Uno e NOW: Alghero nella seconda puntata

Nuovo capitolo nelle sfide di Alessandro Borghese 4 Ristoranti, lo show - produzione Sky Original realizzata da Banijay Italia - in onda stasera su Sky Uno alle 21:15, disponibile in streaming su NOW e on demand su SKY.

Il programma cult, nella seconda puntata di stagione, sbarca in Sardegna alla ricerca del miglior ristorante di cucina sardo-catalana di Alghero. Anche in questo caso, quattro ristoratori con qualcosa in comune, ognuno desideroso di dimostrare di essere il migliore, in gara per ottenere l'agognato, amatissimo e inconfondibile "dieci" dello chef.

Borghese arriva nella splendida isola alla scoperta di una zona molto particolare, che vive a metà tra le abitudini sarde e le tradizioni catalane oltremare, tanto da essere conosciuta come Barceloneta­, "la piccola Barcellona". Girando tra il lido ridisegnato per ricordare le ramblas e il centro storico circondato dai bastioni, si sente parlare l'algherese che è una specie di catalano antico, e ci si ritrova in strade chiamate "carrer dels pescadors", "carrer dels hortolans" o "plaça del municipi". Il mix tra Sardegna e Catalogna è iniziato a metà del Trecento e dura tuttora, e oggi si può respirare soprattutto sulle tavole dei ristoranti algheresi, che oltre a culurgiones, lorighittas, seadas e pesci di ogni genere propongono ricette tipiche delle tavole catalane o che a queste rimandano in maniera chiara: la paella algherese, la copatza de peix (la zuppa di pesce), il gattuccio all'allada (una salsa a base di aglio e di pomodoro portata proprio dagli spagnoli), la famosissima aragosta alla catalana, la crema catalana e il menjar blanc (un dolce antico a base di latte). In gara, questa settimana, ci sonoRoberta con il Frontemare Beach Restaurant, Danilo e il suo Musciora Alguer Restaurant, Andrea e il Nautilus, Daniele con la sua Movida.

Questa settimana, la categoria Special su cui dovranno confrontarsi i ristoratori è la paella algherese, il piatto che più di tutti testimonia l'alleanza tra Alghero e la Catalogna: la ricetta si ispira a quella valenciana a base di riso, pollo, salsiccia, calamari, gamberoni, cozze, piselli, peperoni e zafferano, ma sostituisce il riso con la fregula sarda e richiede ingredienti rigorosamente algheresi.

I RISTORANTI DELL'EPISODIO DI ALGHERO