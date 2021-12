Alessandro Borghese 4 Ristoranti stasera su Sky Uno: le colline di Asti nella seconda puntata

Alessandro Borghese 4 Ristoranti torna stasera su Sky Uno e NOW alle 21:15 con un nuovo appuntamento: nella seconda puntata si va sulle colline di Asti.

Alessandro Borghese 4 Ristoranti riprende il viaggio, stasera su Sky Uno alle 21:15 e in streaming su NOW, verso la destinazione della nuova sfida dello show prodotto da Sky e realizzato da Banijay Italia.

Nella seconda puntata Alessandro Borghese ci porterà alla scoperta delle colline di Asti, un territorio che è talmente ricco di vitigni di celebri vini e spumanti, di antiche ricette e di così tanta bellezza da essere considerato patrimonio dell'umanità. In questa zona la cultura del bere e mangiare è profonda, tanto da aver dato origine ad alcuni piatti che sono veri e propri capolavori di una delle cucine più importanti d'Italia, quella piemontese: su tutti, gli agnolotti del plin, la bagna cauda, la finanziera e la torta di nocciole, tra i simboli intramontabili del Piemonte. Questi piatti hanno avuto origine e sono ancora oggi presenti nelle cucine dei ristoranti, degli agriturismi e delle osterie che sorgono sui bricchi ma anche nei paesini dei dintorni, che sono spesso base di partenza per una gita tra questi tesori paesaggistici e ambientali.

E saranno proprio gli agnolotti del plin, forse il piatto principe della cucina locale, l'oggetto della categoria Special su cui i quattro ristoratori in gara saranno chiamati a votare - con un punteggio da 0 a 10 - insieme a location, menu, servizio, conto del ristorante che li ospita, secondo il meccanismo alla base della sfida che è diventata non solo un appuntamento fisso per il pubblico, un vero e proprio cult della televisione italiana, ma anche un'abitudine, con la tradizionale pagella da stilare a fine pasto.

I ristoranti della puntata: