Alessandro Borghese 4 ristoranti: stasera penultima puntata in Molise

Sbarca in Molise la penultima tappa di Alessandro Borghese 4 Ristoranti - la produzione originale di Sky prodotta da DRYMEDIA - in onda stasera alle ore 21.15 su Sky Uno HD.

Alla scoperta delle risorse gastronomiche della regione, chef Alessandro Borghese sceglierà il miglior ristorante di cucina autentica del Molise tra: Agriturismo la Ginestra, Monticelli Saperi e Sapori, Osteria dei Pazzi e Casale Kolidur.

In ogni puntata, quattro ristoratori di una stessa area geografica si sfidano per stabilire chi tra di loro è il migliore in una determinata categoria. Ogni ristoratore invita a cena gli altri 3 ristoratori che, accompagnati da chef Borghese, commentano e votano con un punteggio da 0 a 10 per location, menu, servizio e conto. In palio, per il vincitore di ciascuna puntata, il titolo di miglior ristorante e un contributo economico da investire nella propria attività.

Ogni cena è preceduta dalla scrupolosa ispezione del ristorante da parte di Chef Borghese, che passa in rassegna tutti gli angoli del locale. Mentre, nel corso della cena, si concentra sul personale di sala, che mette alla prova su accoglienza, servizio al tavolo, descrizione del piatto e del vino. Solo alla fine scopriamo il giudizio di chef Borghese che, con i suoi voti, può confermare o ribaltare l'intera classifica che incorona il migliore ristorante della puntata. Non mancherà una novità: da questa edizione, Alessandro ha a disposizione un bonus di 5 punti che gli permette di giudicare un elemento in più e che rende la sfida ancora più imprevedibile.

Tutti i ristoranti che partecipano al programma sono identificabili attraverso un "bollino" 4 RISTORANTI esposto all'esterno, una rete di locali testati da chi se ne intende: i ristoratori stessi.

Alessandro Borghese 4 Ristoranti è una produzione originale Sky realizzata da DRYMEDIA. Scritto da Alessandro Borghese, Francesca Capua, Monia Palazzo. La regia è di Gianni Monfredini.

NONA PUNTATA - MIGLIOR RISTORANTE DI CUCINA AUTENTICA DEL MOLISE

AGRITURISMO LA GINESTRA

Giuseppe, meglio conosciuto dai suoi clienti come Pino è il "campanilista genuino" titolare e responsabile di sala all'interno del suo agriturismo "La Ginestra". Immerso nel cuore del territorio molisano, il locale dispone di sale calorose ed accoglienti, un tempo stalle, fienili e rimesse agricole. "Nati e cresciuti qui" - Pino e la sua famiglia sono riusciti a creare un ambiente rustico, caratteristico di elementi classici e rurali che richiamano l'atmosfera familiare e un menù semplice e contadino.

MONTICELLI SAPERI E SAPORI

Si trova nel pieno centro storico di Campobasso e Simona è la chef e proprietaria del ristorante Monticelli Saperi e Sapori. Vicino ad una delle chiese più antiche del capoluogo molisano, vecchie carceri per malfattori e vie di fuga del Castello sono ora diventate delle grotte antiche caratteristiche del locale di Simona. Piatti curati e studiati nel dettaglio hanno portato, inoltre, il ristorante Monticelli tra i primi 100 ristoranti in Italia per gli Chef Award 2017 e Simona ha vinto il titolo di Chef Award Categoria Donna.

OSTERIA DEI PAZZI

La cucina distintiva di Annamaria è casalinga, semplice e un po' pazza. E' una campobassana DOC ed è la proprietaria dell'Osteria dei Pazzi. Caratterizzato da un arredamento originale ma anche antico - "ci sono i mobili della mia bisnonna, i quadri di un famoso pittore campobassano, le vecchie travi delle abitazioni" dice Annamaria - il piccolo locale è situato in una zona residenziale fuori dal centro e circondata da palazzi.

CASALE KOLIDUR

In seguito a una serie di viaggi in Oriente, Barack si è trasferito nel Molise insieme alla sua famiglia per aprire il Casale Kolidur, un locale emozionante, dall'atmosfera accogliente molisana che propone un menù caratteristico fatto di materie prime eccellenti, riviste in modo originale dallo chef e il suo staff. "Easy-going, non formale ma allo stesso tempo raffinato ed elegante... in maniera sottile", così Barack definisce il suo casale del '700, recentemente ristrutturato a nuovo. Curato, eclettico e moderno, un locale che Barack ha voluto creare per distinguersi dagli altri ristoranti tipici molisani