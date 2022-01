Alessandro Borghese 4 Ristoranti in Sardegna: l'ultima puntata è in Barbagia, stasera su Sky Uno e NOW

Alessandro Borghese 4 Ristoranti torna stasera su Sky Uno e NOW alle 21:15 con un nuovo appuntamento: nell'ultima puntata si va in Barbagia.

Per l'ultima tappa del suo viaggio, in onda stasera su Sky Uno alle 21:15 e in streaming su NOW, Alessandro Borghese 4 Ristoranti, lo show produzione originale Sky realizzata da Banijay Italia, approda in Sardegna.

L'ultima puntata di stagione si svolge infatti in Barbagia, uno straordinario territorio pastorale ricco di tradizioni antiche e riti millenari capaci di trasportare chiunque in un'altra epoca. L'ultima destinazione per questo ciclo di episodi dello show cult porta quindi Chef Borghese alla scoperta della vasta, misteriosa e affascinante zona montuosa della Sardegna centrale che sorge proprio sui fianchi del massiccio del Gennargentu.

Anche stavolta, quattro ristoratori in gara saranno chiamati a votare - con un punteggio da 0 a 10 -location, menu, servizio, conto del ristorante che li ospita e una quinta categoria, la Special, che questa settimana avrà come protagonista il Pane Frattau, specialità della zona. I quattro ristoratori si sfideranno sui loro piatti più tradizionali, per una cucina che è solidamente ancorata ai migliori valori di una volta senza escludere qualche innesto più moderno. In gara ci saranno Lino con Ristorante Sant'Elene, Mauro con Abbamele Osteria, Giovanni con Agriturismo Canales e Federico con Agriturismo Su Pinnettu.

I ristoranti della puntata: