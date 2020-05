Alessandro Borghese 4 Ristoranti, Roma: chi è la vincitrice della puntata

Alessandro Borghese 4 Ristoranti ha decretato, in visita a Roma, ha decretato una nuova vincitrice: Michela è la proprietaria del miglior Home Restaurant della Capitale.

Il suo Michela & Paolo ha vinto la sfida contro gli altri 3 ristoranti in gara - A casa di Fulvia, Ban-Sue e Sandra Cooking Class -, accomunati da una caratteristica molto particolare: non sono veri e propri ristoranti, almeno non in senso stretto, ma sono direttamente le case delle concorrenti che si trasformano in "antri di gusto" per tutti coloro che abbiano voglia per una sera di mangiare piatti cucinati a regola d'arte pur senza rinunciare al calore dell'ambiente domestico.

E alla fine ha vinto proprio chi, forse un po' più rispetto alle altre, ha saputo coniugare ottimi sapori (il "Paolo" del nome è infatti uno chef), della tradizione romana e non, ad un'accoglienza particolarmente spontanea. Non che la gara non sia stata combattuta e a tratti spietata. Non soltanto il gusto, infatti: le nostre 4 ristoratrici si sono date battaglia su tutto, dalla tovaglia - della nonna, troppo formale, addirittura assente - ai bicchieri di vino - argomento questo particolarmente sentito da Tiziana, la "precisina" del gruppo e proprietaria di A casa di Fulvia, sommelier di professione. Particolarmente sentita proprio la rivalità tra Tiziana (terza in classifica) e Michela: due modi completamente diversi di lavorare, cucinare e, probabilmente, vivere che, almeno stasera, hanno decretato la vittoria della seconda.

Scopriamo qualcosa di più sull'Home Restaurant migliore di Roma. Michela & Paolo si trova a Trastevere. Michela, 44 anni, è la regina dei dettagli, accoglie gli ospiti e si occupa dei dolci. Paolo è uno chef di professione e aiuta in questa avventura Michela, collaboratrice di una floral design. Michela è napoletana e da ventidue anni è fissa a Roma, Paolo, invece, è romano doc. Michela ama curare nel dettaglio la mise en place con candele e fiori freschi. Per Michela l'home restaurant è un'esperienza umana in grado di far conoscere persone diverse grazie alla convivialità che nasce a tavola. La location si trova nel cuore di Trastevere, motivo per cui Michela & Paolo durante le cene tengono le finestre aperte per sentire la musica dei locali. La location è un appartamento di 60/65mq situato in un palazzo storico.