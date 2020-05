Alessandro Borghese 4 Ristoranti: la Riviera del Conero nella quarta puntata, stasera su Sky Uno

Alessandro Borghese 4 Ristoranti torna stasera su Sky Uno e Now TV alle 21:15 con la quarta puntata, alla scoperta dei migliori ristoranti di pesce della costa marchigiana.

Alessandro Borghese e il suo van arrivano sulla Riviera del Conero, dopo aver fatto tappa a Venezia, in Valle d'Aosta e a Roma, lo chef è alla ricerca del miglior ristorante vista mare della zona. Pareti rocciose che si tuffano nell'azzurro intenso del mare, selvagge spiagge bianche, boschi rigogliosi e sentieri in cui perdersi. Tutto questo è la Riviera del Conero, il tratto di costa più suggestivo delle Marche. Qui il mare è il grande protagonista, e i piatti a base di pesce abbondano in tutti i menù: cozze ripiene, brodetto di pesce, lumache di mare, raguse in porchetta e stoccafisso all'anconetana. Ma il mare non è solo il re dei menù, fa anche da sfondo nelle cene estive: qui, infatti, sono tanti i ristoranti sulla costa che offrono la vista mare. Si mangia in terrazza, in spiaggia, sugli scogli? Chef Borghese sbarca nella Riviera del Conero, dove quattro ristoratori hanno deciso di sfidarsi a colpi di pranzi e cene per aggiudicarsi il titolo di miglior ristorante vista mare della Riviera del Conero.

In questa puntata lo chef raggiunge i quattro ristoratori in gara a bordo del suo van dai vetri oscurati, e a contendersi il titolo ci sono: Giorgio con il Ristorante della Rosa, Michela con Bebo's, Barbara con il Ristorante Dario e, infine, Paolo con La Torre. In questo quarto episodio l'oggetto di bonus sono le lumache di mare, una ricetta della tradizione di mare marchigiana, che si prepara in umido, in guazzetto o in porchetta.

La puntata di Alessandro Borghese 4 Ristoranti in onda oggi, giovedì 14 maggio, è disponibile su Sky Uno e, on demand, visibile su Sky Go, su smartphone, tablet e PC, anche in viaggio nei Paesi dell'Unione Europea, e in streaming su NOW TV.