Alessandro Borghese 4 Ristoranti, la Riviera del Conero: chi ha vinto la puntata

Alessandro Borghese 4 Ristoranti, dal meraviglioso scenario della Riviera del Conero, ha decretato chi ha vinto: il Ristorante Dario, gestito da Barbara e dalla altre donne di famiglia, mamma e sorella, si è aggiudicato una puntata da acquolina in bocca.

Per il Ristorante Dario non è stata una vittoria scontata, visti gli altri tre validissimi concorrenti - Bebo's, La Torre e Ristorante della Rosa - al titolo di miglior ristorante vista mare della perla dell'Adriatico, la Riviera del Conero. Barbara però, titolare e direttrice dello storico ristorante di famiglia di Porto Recanati, è riuscita ad ottenere il punteggio più alto, non solo dai colleghi/ rivali, ma anche dal nostro chef Borghese, che ha premiato la cucina squisitamente fedele alla tradizione delle chef, mamma Anna e Tiziana, la sorella, con un insolito quanto0 inequivocabile 9 in pagella alla voce menù.

Una gara equilibrata ed "educata" quella che ha visto trionfare Barbara, che non ha lasciato molto spazio, come spesso accade, a strategie, colpi bassi e critiche eccessive, ma che è stata scandita dal rispetto per il lavoro reciproco dei singoli concorrenti.

Due dettagli che ci piace sottolineare: nonna Irma, vincitrice morale della puntata, che a 90 anni continua a dare una mano nel ristorante dei nipoti, Bebo's; la complicità tra le due ristoratrici donne della puntata, Barbara e Michela, con tanto di esortazione della prima a rivendicare con forza il proprio spazio in un ambiente di soli uomini, e di abbraccio finale.

Alessandro Borghese 4 Ristoranti, la Riviera del Conero: nonna Irma

Scopriamo qualcosa in più sul Ristorante Dario, vincitore della puntata. Barbara, 50 anni, è la titolare e direttrice di sala del ristorante di famiglia. Barbara e la sorella Tiziana sono praticamente nate all'interno del ristorante, dove lavora anche la madre, Anna. Il nonno, che dà nome al ristorante ed è venuto a mancare da poco, era un pescatore; la nonna, invece, un'abile cuoca che in passato cucinava quello che il marito pescava giornalmente. La location esternamente sembra a tutti gli effetti una casa sul mare, con le caratteristiche imposte rosso corallo. Internamente il ristorante ha una sala molto grande, classica ma molto curata, con una grande vetrata che si affaccia sulla spiaggia. All'interno la sala è decorata con oggetti che le sorelle hanno comprato nei vari viaggi fatti insieme, ci sono moltissimi pesci di legno colorati, conchiglie e candele. All'esterno c'è un gazebo posizionato direttamente in spiaggia, che le sorelle utilizzano solo per il servizio della sera. Durante il giorno la spiaggia è utilizzata dai bagnanti.