Alessandro Borghese - 4 ristoranti: nuove puntate dal 24 settembre su Sky Uno

Alessandro Borghese - 4 Ristoranti torna con le nuove puntate su Sky Uno a partire da martedì 24 settembre con la nuova stagione e con nuove, gustosissime sfide.

Saranno 7 le puntate che porteranno Alessandro Borghese questa volta anche fuori dai confini nazionali: il 24 settembre, infatti, la sfida a tavola partirà da Hong Kong, dove quattro ristoratori italiani proporranno la propria idea di cucina e accoglienza, nel tentativo di convincere gli altri 3 concorrenti e chef Borghese a regalar loro la vittoria. Si tornerà poi in Italia, per scoprire i segreti culinari degli altri ristoratori in gara tra Palermo e Firenze, il Gargano e l'isola d'Elba, la Franciacorta e il golfo di Gaeta.

Cambieranno i luoghi delle sfide, dunque, ma non il meccanismo di gara: i 4 ristoratori protagonisti di ciascuna puntata inviteranno a cena il gruppo di "giudici" costituito dagli altri tre professionisti in gara e da Alessandro Borghese. Saranno messi al vaglio ancora una volta location, menu, servizio e conto con voti che possono andare da 0 a 10. L'unico bonus - da 5 punti - supplementari sarà in mano a chef Borghese: solo i suoi voti potranno completamente ribaltare la classifica e decretare il migliore ristoratore della zona, che riceverà, come ogni anno, un premio in denaro oltre al riconoscimento formale.