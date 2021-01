Alessandro Borghese 4 Ristoranti: Milano nell'ultima puntata, stasera su Sky Uno

Alessandro Borghese 4 Ristoranti, produzione originale Sky realizzata da Banijay Italia, torna stasera su Sky Uno e NOW TV, alle 21:15, con un nuovo appuntamento dopo aver fatto tappa, la scorsa settimana, nella Food Valley.

L'ultima puntata di questa stagione ci riporta a Milano alla ricerca del miglior ristorante di cucina regionale all'ombra della Madonnina. Per chi vive nella cosmopolita Milano, in pochi minuti è possibile "raggiungere" qualsiasi regione d'Italia, almeno dal punto di vista culinario. Qui, infatti, negli Anni 60, sono arrivati ristoratori da tutto il Paese con un'idea in testa: stupire la città con le ricette della loro cucina regionale. Calabresi, pugliesi, liguri, laziali e molti altri: tutti hanno portato nel capoluogo lombardo le ricchezze e i sapori della loro terra. Così, grazie a questi ristoratori, oggi a Milano basta prendere il tram o la metro e in pochi minuti sembra di essere in Sicilia, in Toscana, in Campania e in qualsiasi altra zona del Belpaese. Un viaggio che questa settimana compirà anche Chef Alessandro Borghese, con un solo obiettivo: scoprire se i ristoranti regionali sono rimasti fedeli alle loro tradizioni o hanno studiato nuove formule per avere successo in città.

A sfidarsi - nell'episodio di stasera, martedì 26 gennaio, alle 21.15 su Sky Uno e sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW TV - ci sono Sandra con Tàscaro, Rosario con Napoli 1820, Roberto con Frades Porto Cervo e, infine, Markus con Ristorante Rifugio. In palio per il vincitore, l'ambitissimo titolo di miglior ristorante e un contributo economico di 5mila euro da investire nella propria attività. In questa puntata le polpette, la cui filosofia è amalgamare ingredienti diversi per creare qualcosa di squisito, sono la categoria special, che si aggiunge alle altre quattro da votare: location, menu, servizio e conto.

I ristoranti della puntata: