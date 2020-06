Alessandro Borghese 4 Ristoranti: il Cilento nella nona puntata, stasera su Sky Uno

Alessandro Borghese 4 Ristoranti torna stasera su Sky Uno e Now TV alle 21:15 con la nona puntata che porterà lo chef più amato della TV nella parte meridionale della Campania, in un'area Patrimonio dell'Umanità per l'Unesco.

Questa settimana, infatti, chef Alessandro Borghese sale a bordo del suo van dai vetri oscurati alla ricerca del miglior ristorante con azienda agricola del Cilento. Qui lo accoglie una terra luminosa e ricca di colori, che si specchia nel blu del mare. A fare da suggestivo sfondo sono anche le scogliere, le grotte scavate nella roccia, le lunghissime spiagge sabbiose e il verde dei terreni, dove si coltivano prodotti genuini che vengono messi direttamente sulle tavole cilentane o nei ristoranti delle aziende agricole. Queste ultime sono spesso attività di famiglia, dove si produce proprio tutto: ortaggi, formaggi, insaccati, olive ammaccate, olio, vino, spezie, erbe aromatiche e frutta. Ma sarà vero che i ristoranti con aziende agricole propongono ai clienti solo prodotti della loro terra? Chef Borghese è qui per scoprirlo perché quattro ristoratori hanno deciso di sfidarsi, a colpi di pranzi e cene, per aggiudicarsi il titolo di miglior ristorante con azienda agricola del Cilento.

A contendersi il titolo ci sono: Vincenzo con Agriturismo La Sfruscià, Tiziana con Agriturismo Podere Rega, Alessia con Agriturismo Zio Cristoforo, e, infine, Angelo con La Fattoria del Cilento. L'oggetto di bonus è l'antipasto misto, un piatto gustoso, sorprendente e genuino, che non può assolutamente mai mancare nei menu della zona.

La puntata di Alessandro Borghese 4 Ristoranti in onda oggi, giovedì 18 giugno, è disponibile su Sky Uno e, on demand, visibile su Sky Go, su smartphone, tablet e PC, anche in viaggio nei Paesi dell'Unione Europea, e in streaming su NOW TV.